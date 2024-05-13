Курганские налоговики передали бойцам из зоны СВО пассажирский микроавтобус ГАЗ и иномарку Chevrolet. Об этом сообщается в группе Народного фронта в соцсети.
«В рамках распоряжения правительства РФ Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области передало два транспортных средства: пассажирский микроавтобус ГАЗ и легковой Chevrolet. Вместе с ключами от авто трогательные рисунки от детей», — говорится в сообщении.
За прошлый год сотрудниками регионального ведомства было собрано более двух миллионов рублей. На эти средства по заявкам бойцов закупалось необходимое оборудование и продукты питания.
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Курганские налоговики передали бойцам из зоны СВО пассажирский микроавтобус ГАЗ и иномарку Chevrolet. Об этом сообщается в группе Народного фронта в соцсети. «В рамках распоряжения правительства РФ Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области передало два транспортных средства: пассажирский микроавтобус ГАЗ и легковой Chevrolet. Вместе с ключами от авто трогательные рисунки от детей», — говорится в сообщении. За прошлый год сотрудниками регионального ведомства было собрано более двух миллионов рублей. На эти средства по заявкам бойцов закупалось необходимое оборудование и продукты питания. Ранее URA.RU писало, что Роскомнадзор отправит на СВО иномарку Ford Focus для курганских бойцов. Вместе с машиной также был передан комплект летней резины.