Общество Транспорт Курганские налоговики передали в зону СВО микроавтобус и иномарку. Видео 14 мая 2024 в 11:04 Размер текста - 17 + Налоговая служба из Кургана передала на фронт два автомобиля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские налоговики передали бойцам из зоны СВО пассажирский микроавтобус ГАЗ и иномарку Chevrolet. Об этом сообщается в группе Народного фронта в соцсети. «В рамках распоряжения правительства РФ Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области передало два транспортных средства: пассажирский микроавтобус ГАЗ и легковой Chevrolet. Вместе с ключами от авто трогательные рисунки от детей», — говорится в сообщении. За прошлый год сотрудниками регионального ведомства было собрано более двух миллионов рублей. На эти средства по заявкам бойцов закупалось необходимое оборудование и продукты питания. Ранее URA.RU писало, что Роскомнадзор отправит на СВО иномарку Ford Focus для курганских бойцов. Вместе с машиной также был передан комплект летней резины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганские налоговики передали бойцам из зоны СВО пассажирский микроавтобус ГАЗ и иномарку Chevrolet. Об этом сообщается в группе Народного фронта в соцсети. «В рамках распоряжения правительства РФ Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области передало два транспортных средства: пассажирский микроавтобус ГАЗ и легковой Chevrolet. Вместе с ключами от авто трогательные рисунки от детей», — говорится в сообщении. За прошлый год сотрудниками регионального ведомства было собрано более двух миллионов рублей. На эти средства по заявкам бойцов закупалось необходимое оборудование и продукты питания. Ранее URA.RU писало, что Роскомнадзор отправит на СВО иномарку Ford Focus для курганских бойцов. Вместе с машиной также был передан комплект летней резины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям