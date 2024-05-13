13 мая 2024

Курганские налоговики передали в зону СВО микроавтобус и иномарку. Видео

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Налоговая служба из Кургана передала на фронт два автомобиля Фото:
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Курганские налоговики передали бойцам из зоны СВО пассажирский микроавтобус ГАЗ и иномарку Chevrolet. Об этом сообщается в группе Народного фронта в соцсети.

«В рамках распоряжения правительства РФ Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области передало два транспортных средства: пассажирский микроавтобус ГАЗ и легковой Chevrolet. Вместе с ключами от авто трогательные рисунки от детей», — говорится в сообщении.

За прошлый год сотрудниками регионального ведомства было собрано более двух миллионов рублей. На эти средства по заявкам бойцов закупалось необходимое оборудование и продукты питания.

Ранее URA.RU писало, что Роскомнадзор отправит на СВО иномарку Ford Focus для курганских бойцов. Вместе с машиной также был передан комплект летней резины.

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Курганские налоговики передали бойцам из зоны СВО пассажирский микроавтобус ГАЗ и иномарку Chevrolet. Об этом сообщается в группе Народного фронта в соцсети. «В рамках распоряжения правительства РФ Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области передало два транспортных средства: пассажирский микроавтобус ГАЗ и легковой Chevrolet. Вместе с ключами от авто трогательные рисунки от детей», — говорится в сообщении. За прошлый год сотрудниками регионального ведомства было собрано более двух миллионов рублей. На эти средства по заявкам бойцов закупалось необходимое оборудование и продукты питания. Ранее URA.RU писало, что Роскомнадзор отправит на СВО иномарку Ford Focus для курганских бойцов. Вместе с машиной также был передан комплект летней резины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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