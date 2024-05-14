Соловьева и Михалкова признали главными инфлюенсерами в России

Список публичных людей, которые вызывают у россиян наибольшее доверие, возглавили телеведущий Владимир Соловьев и режиссер Никита Михалков. Это следует из свежего «Рейтинга доверия «Ромир» ТОП-50», который формируется каждый квартал.
«Лидером по-прежнему остается телеведущий Владимир Соловьев, а вот вторая строчка весной досталась режиссеру и телеведущему Никите Михалкову. На третьем месте расположился еще один телеведущий – Андрей Малахов», — говорится в публикации, размещенной на сайте исследования. На четвертой строчке расположился исполнитель Ярослав Дронов (Shaman), а замкнул пятерку шоумен Павел Воля.
И Соловьев, и Михалков регулярно приезжают в Екатеринбург и уделяют внимание городу: ранее Соловьев посещал уральскую столицу, чтобы выступить перед екатеринбуржцами, а также был в городе на концерте певца Григория Лепса, после чего заявлял, что любит Екатеринбург. Михалков в 2021 году привез в Екатеринбург драматический спектакль «12» по мотивам одноименного фильма, в начале 2024 года был приглашен специальным гостем на международный Вечер бокса, а также посетил премьеру выставки «Александр Невский — судьба России».
В исследовании «Ромир», как отмечается, приняли участие 2,7 тысячи респондентов старше 14 лет. При ответе на вопрос о том, кому из публичных персон они доверяют, люди могли самостоятельно выбрать до семи личностей. Подсчет голосов проводился с учетом очередности упоминания человека: тот, кого опрашиваемый назвал первым, получал семь баллов, вторым — шесть, и так далее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.