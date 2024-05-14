Назначение главы депздрава Курганской области затягивается из-за ЧС

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, кресло главы
Победителя из пяти участников конкурса определит комиссия Фото:

Дата определения победителя конкурса на должность директора департамента здравоохранения Курганской области не назначена из-за ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона в ответ на запрос. Пять из шести участников конкурса выполнили тестирование и прошли собеседование.

«Решение об определении победителя конкурса принимается на заседании комиссии по формированию резерва управленческих кадров Курганской области. Ввиду того, что с 8 апреля 2024 года на территории Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации, дата проведения комиссии не назначена», — пояснили в аппарате губернатора Курганской области. Информация о комиссии будет размещена на официальном сайте правительства региона и доведена индивидуально до каждого участника конкурса.

Конкурс прошел в два этапа. 5 апреля завершен второй этап. Пять из шести участников конкурса выполнили тестирование (общее тестирование и тестирование для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности), а также прошли индивидуальное собеседование. По результатам конкурса кандидат на должность пройдет процедуру согласования в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Конкурс на должность директора департамента здравоохранения Курганской области был объявлен в феврале 2024 года. У предыдущего руководителя ведомства Алексея Сигидаева закончился срок договора, и он уехал из Кургана в Москву. Документы на участие в конкурсе подали: и. о. директора депздрава Елена Островских, четыре главврача больниц Курганской области и главврач районной больницы Челябинской области Александр Попов.

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Дата определения победителя конкурса на должность директора департамента здравоохранения Курганской области не назначена из-за ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона в ответ на запрос. Пять из шести участников конкурса выполнили тестирование и прошли собеседование. «Решение об определении победителя конкурса принимается на заседании комиссии по формированию резерва управленческих кадров Курганской области. Ввиду того, что с 8 апреля 2024 года на территории Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации, дата проведения комиссии не назначена», — пояснили в аппарате губернатора Курганской области. Информация о комиссии будет размещена на официальном сайте правительства региона и доведена индивидуально до каждого участника конкурса. Конкурс прошел в два этапа. 5 апреля завершен второй этап. Пять из шести участников конкурса выполнили тестирование (общее тестирование и тестирование для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности), а также прошли индивидуальное собеседование. По результатам конкурса кандидат на должность пройдет процедуру согласования в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Конкурс на должность директора департамента здравоохранения Курганской области был объявлен в феврале 2024 года. У предыдущего руководителя ведомства Алексея Сигидаева закончился срок договора, и он уехал из Кургана в Москву. Документы на участие в конкурсе подали: и. о. директора депздрава Елена Островских, четыре главврача больниц Курганской области и главврач районной больницы Челябинской области Александр Попов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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