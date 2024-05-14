На трассе «Иртыш» скопились десятки грузовиков (архивное фото)
В Курганской области на трассе Макушино — Частоозерье растянулась пробка из десятков грузовиков почти на пять километров. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«На трассе Макушино — Частоозерье огромная пробка из нескольких десятков фур. Очередь из машин растянулась примерно на пять километров», — говорят очевидцы.
В региональном управлении ГИБДД корреспонденту URA.RU сообщили, что мобильные посты ДПС продолжают регулировать движение грузовых транспортных потоков в объезд территории региона. На трассе «Иртыш» в определенные часы ограничивается движение фур.
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