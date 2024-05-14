На курганской трассе пробка из десятков фур растянулась на километры. Видео

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Масленица для дальнобойщиков. Курган, фура, дальнобойщики, трасса, дорога, трасса иртыш, автодорога
На трассе «Иртыш» скопились десятки грузовиков (архивное фото) Фото:

В Курганской области на трассе Макушино — Частоозерье растянулась пробка из десятков грузовиков почти на пять километров. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«На трассе Макушино — Частоозерье огромная пробка из нескольких десятков фур. Очередь из машин растянулась примерно на пять километров», — говорят очевидцы.

В региональном управлении ГИБДД корреспонденту URA.RU сообщили, что мобильные посты ДПС продолжают регулировать движение грузовых транспортных потоков в объезд территории региона. На трассе «Иртыш» в определенные часы ограничивается движение фур.

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В Курганской области на трассе Макушино — Частоозерье растянулась пробка из десятков грузовиков почти на пять километров. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «На трассе Макушино — Частоозерье огромная пробка из нескольких десятков фур. Очередь из машин растянулась примерно на пять километров», — говорят очевидцы. В региональном управлении ГИБДД корреспонденту URA.RU сообщили, что мобильные посты ДПС продолжают регулировать движение грузовых транспортных потоков в объезд территории региона. На трассе «Иртыш» в определенные часы ограничивается движение фур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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