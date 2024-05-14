За прошедшие сутки уровень воды в реке Иртыш рядом с Тобольском (Тюменская область) стал выше на 11 см и по данным на утро 15 мая составил 649 см. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. При этом, критической для Иртыша на данном участке является отметка в 853 см.
«Река Иртыш, Тобольск. Уровень воды над нулем поста на восемь часов: 649 см. Изменение уровня воды за сутки — 11 см. Критическая отметка уровня: 853 см», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что село Большой Карагай в Вагайском районе Тюменской области со всех сторон окружило водой. Уровень реки Иртыш там превысил критические показатели и побил рекорд 2016 года. По данным на 15 мая он составил 1235 см.
В тюменских реках продолжает расти уровень воды
Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области
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За прошедшие сутки уровень воды в реке Иртыш рядом с Тобольском (Тюменская область) стал выше на 11 см и по данным на утро 15 мая составил 649 см. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. При этом, критической для Иртыша на данном участке является отметка в 853 см. «Река Иртыш, Тобольск. Уровень воды над нулем поста на восемь часов: 649 см. Изменение уровня воды за сутки — 11 см. Критическая отметка уровня: 853 см», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что село Большой Карагай в Вагайском районе Тюменской области со всех сторон окружило водой. Уровень реки Иртыш там превысил критические показатели и побил рекорд 2016 года. По данным на 15 мая он составил 1235 см.