Уровень воды в Тобольске стал ближе к критической отметке. Фото

Уровень воды в реке Иртыш возле Тобольска за сутки стал выше на 11 см

15 мая 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке Иртыш вырос на 11 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году За прошедшие сутки уровень воды в реке Иртыш рядом с Тобольском (Тюменская область) стал выше на 11 см и по данным на утро 15 мая составил 649 см. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. При этом, критической для Иртыша на данном участке является отметка в 853 см. «Река Иртыш, Тобольск. Уровень воды над нулем поста на восемь часов: 649 см. Изменение уровня воды за сутки — 11 см. Критическая отметка уровня: 853 см», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что село Большой Карагай в Вагайском районе Тюменской области со всех сторон окружило водой. Уровень реки Иртыш там превысил критические показатели и побил рекорд 2016 года. По данным на 15 мая он составил 1235 см. В тюменских реках продолжает расти уровень воды Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшие сутки уровень воды в реке Иртыш рядом с Тобольском (Тюменская область) стал выше на 11 см и по данным на утро 15 мая составил 649 см. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. При этом, критической для Иртыша на данном участке является отметка в 853 см. «Река Иртыш, Тобольск. Уровень воды над нулем поста на восемь часов: 649 см. Изменение уровня воды за сутки — 11 см. Критическая отметка уровня: 853 см», — указано в сообщении telegram-канала Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что село Большой Карагай в Вагайском районе Тюменской области со всех сторон окружило водой. Уровень реки Иртыш там превысил критические показатели и побил рекорд 2016 года. По данным на 15 мая он составил 1235 см.