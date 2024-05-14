14 мая 2024

Тюменские депутаты предложили регистрировать самокаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокаты, вуш
Самокатам в Тюмени могут начать выдавать регистрационные номера Фото:

Тюменская ЛДПР предложила вешать регистрационные номера на электросамокаты после возросшего числа ДТП. Об этом сообщил депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин.

«Приняли решение направить письмо в адрес руководства УМВД по Тюменской области с просьбой направить в наш адрес информацию как по статистике, связанной с участием средств индивидуальной мобильности в дорожно — транспортных происшествиях, так и оценку возможных способов регулирования движения данных устройств. В частности, обязательного присвоения регистрационных номеров всем таким СИМ», — сообщил депутат в своих соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тюмени выступили за запрет электросамокатов в городе. По их словам, необходимо штрафовать за брошенные транспортные средства или выделять для них отдельную полосу на дорогах, а не на тротуарах.

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Тюменская ЛДПР предложила вешать регистрационные номера на электросамокаты после возросшего числа ДТП. Об этом сообщил депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. «Приняли решение направить письмо в адрес руководства УМВД по Тюменской области с просьбой направить в наш адрес информацию как по статистике, связанной с участием средств индивидуальной мобильности в дорожно — транспортных происшествиях, так и оценку возможных способов регулирования движения данных устройств. В частности, обязательного присвоения регистрационных номеров всем таким СИМ», — сообщил депутат в своих соцсетях. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тюмени выступили за запрет электросамокатов в городе. По их словам, необходимо штрафовать за брошенные транспортные средства или выделять для них отдельную полосу на дорогах, а не на тротуарах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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