Тюменские депутаты предложили регистрировать самокаты

15 мая 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Самокатам в Тюмени могут начать выдавать регистрационные номера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская ЛДПР предложила вешать регистрационные номера на электросамокаты после возросшего числа ДТП. Об этом сообщил депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. «Приняли решение направить письмо в адрес руководства УМВД по Тюменской области с просьбой направить в наш адрес информацию как по статистике, связанной с участием средств индивидуальной мобильности в дорожно — транспортных происшествиях, так и оценку возможных способов регулирования движения данных устройств. В частности, обязательного присвоения регистрационных номеров всем таким СИМ», — сообщил депутат в своих соцсетях. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тюмени выступили за запрет электросамокатов в городе. По их словам, необходимо штрафовать за брошенные транспортные средства или выделять для них отдельную полосу на дорогах, а не на тротуарах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская ЛДПР предложила вешать регистрационные номера на электросамокаты после возросшего числа ДТП. Об этом сообщил депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин. «Приняли решение направить письмо в адрес руководства УМВД по Тюменской области с просьбой направить в наш адрес информацию как по статистике, связанной с участием средств индивидуальной мобильности в дорожно — транспортных происшествиях, так и оценку возможных способов регулирования движения данных устройств. В частности, обязательного присвоения регистрационных номеров всем таким СИМ», — сообщил депутат в своих соцсетях. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Тюмени выступили за запрет электросамокатов в городе. По их словам, необходимо штрафовать за брошенные транспортные средства или выделять для них отдельную полосу на дорогах, а не на тротуарах.