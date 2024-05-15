Мишустин впервые встретился с новым правительством: главные заявления

Мишустин обозначил основную задачу обновленного правительства

15 мая 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Состоялось первое заседания Мишустина и нового правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства РФ-2024 Сегодня, 15 мая, состоялась первое заседание правительства в новом составе. На нем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин должен без промедления включиться в работу, оправдать доверие граждан и президента России Владимира Путина, а также активно работать с парламентом. Что еще сказал Мишустин — в материале URA.RU. Над чем будет работать новое правительство Кабмин будет заниматься исполнением поручений Путина, которые были озвучены во время послания Федеральному собранию. Самое главное — выполнить их в полном объеме и в указанные сроки. «Прошу вас самым внимательным образом отнестись к достижению обновленных целей развития нашей страны до 2030 года и на перспективу до 2036-го, а также к реализации всех положений послания Федеральному собранию», — подчеркнул Мишустин. Прямой эфир заседание шел на телеканале «Россия-24». Работа над поручениями должна начаться как можно быстрее. Председатель правительства заявил: «Это и очень серьезная ответственность. Нам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан, работать четко и эффективно». Как правительство будет помогать подтопленным регионам У кабмина есть целый блок вопросов, которые касаются российских субъектов, пострадавших от паводков. Мишустин особо отметил, что наводнения в этом году достигли рекордных показателей. Поэтому правительству стоит с особым вниманием решить проблемы жителей, которые пострадали. Новость по теме Получить выплаты и записаться на обработку: возле курганских дач развернули штаб. Фото, видео Так, в Курганскую область будет направлено почти четыре миллиарда рублей. Они пойдут на ликвидацию ущерба, выплаты жителям, в частности единовременные и в связи с утратой имущества и ремонт поврежденного жилья или приобретение нового. Также Мишустин рассказал и про ранее выделенную помощь Оренбургской области. Ее сумма — 500 миллионов рублей. Однако паводок в регионе усилился, поэтому правительство планирует выделить еще пять миллиардов рублей. Еще для поддержки региона для работодателей будет предоставлена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов. Мишустин заявил, что новый состав правительства учтет предложения депутатов «Дискуссии по утверждению членов кабинета министров были публичными, широко освещались. Многие острые вопросы на встречах в комитетах и во время пленарных заседаний были важны. Каждый из вас получил и напутствия, и наказы, я бы сказал, почувствовал ту важнейшую обратную связь от людей, которую представляют депутаты», — поделился председатель правительства. Он отметил, что 14 мая Путин серьезно попросил учесть всех учесть все прозвучавшие в Думе предложения. Мишустин добавил, что надо и дальше работать с Госдумой при принятии решений. Правительство уделит особое внимание внедрению ИИ в здравоохранение Кабмин продолжит работу над модернизацией системы здравоохранения. Мишустин напомнил слова Путина, что главное в медицине — это человек и его благополучие. Поэтому правительство будет заниматься обновлением материально-технической базы перинатальных центров, больниц и поликлиник. Для улучшения системы будет внедряться искусственный интеллект (ИИ). Этому процессу будет уделено особое внимание. Также правительство активно займется вопросом создания передовых технологий, которые направлены на продление жизни, сбережение. Все это направлено на сохранение здоровья миллионов россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 15 мая, состоялась первое заседание правительства в новом составе. На нем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин должен без промедления включиться в работу, оправдать доверие граждан и президента России Владимира Путина, а также активно работать с парламентом. Что еще сказал Мишустин — в материале URA.RU. Кабмин будет заниматься исполнением поручений Путина, которые были озвучены во время послания Федеральному собранию. Самое главное — выполнить их в полном объеме и в указанные сроки. Работа над поручениями должна начаться как можно быстрее. Председатель правительства заявил: «Это и очень серьезная ответственность. Нам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан, работать четко и эффективно». У кабмина есть целый блок вопросов, которые касаются российских субъектов, пострадавших от паводков. Мишустин особо отметил, что наводнения в этом году достигли рекордных показателей. Поэтому правительству стоит с особым вниманием решить проблемы жителей, которые пострадали. Так, в Курганскую область будет направлено почти четыре миллиарда рублей. Они пойдут на ликвидацию ущерба, выплаты жителям, в частности единовременные и в связи с утратой имущества и ремонт поврежденного жилья или приобретение нового. Также Мишустин рассказал и про ранее выделенную помощь Оренбургской области. Ее сумма — 500 миллионов рублей. Однако паводок в регионе усилился, поэтому правительство планирует выделить еще пять миллиардов рублей. Еще для поддержки региона для работодателей будет предоставлена отсрочка на 12 месяцев по уплате ряда налогов. Он отметил, что 14 мая Путин серьезно попросил учесть всех учесть все прозвучавшие в Думе предложения. Мишустин добавил, что надо и дальше работать с Госдумой при принятии решений. Кабмин продолжит работу над модернизацией системы здравоохранения. Мишустин напомнил слова Путина, что главное в медицине — это человек и его благополучие. Поэтому правительство будет заниматься обновлением материально-технической базы перинатальных центров, больниц и поликлиник. Для улучшения системы будет внедряться искусственный интеллект (ИИ). Этому процессу будет уделено особое внимание. Также правительство активно займется вопросом создания передовых технологий, которые направлены на продление жизни, сбережение. Все это направлено на сохранение здоровья миллионов россиян.