Курганцы показали свадебный обряд сибиряков на ВДНХ. Фото

На выставке на ВДНХ курганцы выступили с театральной постановкой свадьбы

15 мая 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Курганцы приехали в Москву со старинными свадебными обрядами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Курганцы представили свадебный обряд сибиряков на ВДНХ в Москве. В рамках первого Всероссийского свадебного фестиваля, проходящего на международной выставке-форуме «Россия», ансамбль песни и танца Курганского колледжа культуры приехал с выступлением. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. «Ансамбль песни и танца Курганского областного колледжа культуры показал театрализованный свадебный обряд сибиряков среднего Притоболья. Кроме того, на стенде Курганской области преподаватели колледжа культуры проводят сегодня тематические мастер-классы „Храним семейные традиции“, посвященные Году семьи: роспись и декорирование деревянных магнитов на тему семейных ценностей, изготовление тряпичной обереговой куклы, игра на народных инструментах», — указано в посте канала «Курганская область официально» Как сообщается в посте, традиционные стилизованные костюмы и свадебная атрибутика, созданные художником ансамбля, отражали быт и обычаи русского населения Курганской области. Режиссер-постановщик Вячеслав Цуцура и хормейстер Елена Куракина воссоздали обряд на основе работ фольклориста и этнографа Михаила Григорьевича Екимова. В ходе выступления зрители увидели «сватовство», «девичник», «день венчания у невесты» и «после венчания в доме молодых». Сценки из жизни русского населения Притоболья были дополнены традиционными песнями и музыкой. Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюменской области приняли участие в церемонии бракосочетания пар из УрФО на выставке «Россия», которая проходит в эти дни в Москве. Заключение брака прошло в Международный день семьи. Курганцы показали старые свадебные обычаи сибиряков telegram-канал «Курганская область официально» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы представили свадебный обряд сибиряков на ВДНХ в Москве. В рамках первого Всероссийского свадебного фестиваля, проходящего на международной выставке-форуме «Россия», ансамбль песни и танца Курганского колледжа культуры приехал с выступлением. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. «Ансамбль песни и танца Курганского областного колледжа культуры показал театрализованный свадебный обряд сибиряков среднего Притоболья. Кроме того, на стенде Курганской области преподаватели колледжа культуры проводят сегодня тематические мастер-классы „Храним семейные традиции“, посвященные Году семьи: роспись и декорирование деревянных магнитов на тему семейных ценностей, изготовление тряпичной обереговой куклы, игра на народных инструментах», — указано в посте канала «Курганская область официально» Как сообщается в посте, традиционные стилизованные костюмы и свадебная атрибутика, созданные художником ансамбля, отражали быт и обычаи русского населения Курганской области. Режиссер-постановщик Вячеслав Цуцура и хормейстер Елена Куракина воссоздали обряд на основе работ фольклориста и этнографа Михаила Григорьевича Екимова. В ходе выступления зрители увидели «сватовство», «девичник», «день венчания у невесты» и «после венчания в доме молодых». Сценки из жизни русского населения Притоболья были дополнены традиционными песнями и музыкой. Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюменской области приняли участие в церемонии бракосочетания пар из УрФО на выставке «Россия», которая проходит в эти дни в Москве. Заключение брака прошло в Международный день семьи.