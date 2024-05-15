Судью, выдворявшую в Казахстан русскую семью, отчитало начальство

Судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Кристина Микрюкова, принявшая скандальное решение о депортации русской семьи переселенцев из Казахстана, получила предупреждение от руководства. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.
"В облсуде отчитали Микрюкову за решение по семье Морозовых. Других районных судей тоже попросили быть внимательнее", – отметил собеседник агентства. Хотя в пресс-службе облсуда информацию не подтвердили.
По словам источника URA.RU, Микрюкова в своем нынешнем статусе работает лишь с 15 января. "Прежде она была помощницей у судей областного суда", — добавил собеседник.
О том, что семья Морозовых, проживающая в Екатеринбурге с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за задержки сдачи отпечатков пальцев, необходимых для получения вида на жительство (ВНЖ), агентство сообщило накануне. Двое из пяти членов семьи уже являются гражданами РФ, оформление гражданства для остальных затянулось из-за финансовых проблем. Решение Верх-Исетского суда и ситуация, в которой оказались Морозовы, спровоцировало общероссийский резонанс (были, например, реакции от руководства МВД и депутатов Госдумы).
Облсуд 15 мая пересмотрел решение первой инстанции, семья останется в РФ. Наиболее активную публичную позицию по теме заняла член президентского совета по правам человека, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
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