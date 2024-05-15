Русскую семью из Екатеринбурга отказались депортировать в Казахстан

Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского районного Екатеринбурга о депортации семьи Морозовых в Казахстан. Об этом URA.RU сообщила Карина Морозова, проведшая 21 день в пункте временного содержания мигрантов в Кольцово.
"Нам не верится, что наконец-то мы поедем домой. Наша семья безумно рада данному решению. Мы благодарны каждому, кто нам помогал и переживал. Мы рады, что остаемся у себя дома, в России", — поделилась Карина Морозова.
Семья Морозовых, проживающая в столице Среднего Урала с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за задержки сдачи отпечатков пальцев, необходимых для получения вида на жительство (ВНЖ). Двое из пяти членов семьи уже являются гражданами РФ, но оформление гражданства для остальных затянулось из-за финансовых трудностей. Решение о депортации было вынесено Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Дело Морозовых вызвало широкий общественный резонанс. В защиту семьи вступили представители истеблишмента, а также силовые структуры. Вся информация о резонансном деле — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!