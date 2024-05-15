Челябинские садоводы боятся остаться без домов из-за строительства магистрали

16 мая 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Люди не хотят, чтобы ради дороги у них забирали участки (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Собственники участков в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Тракторосад-2» в Челябинске боятся остаться без домов из-за строительства магистрали, которая обозначена в новом генплане города. Об этом садоводы рассказали журналистам. «Минимальную компенсацию, наверняка, дадут за участок. Или выдадут где-нибудь участок за городом. Пожилым людям уже не по силам — ни ездить так далеко, ни построить снова новые дома», — рассказали садоводы журналистам «31 канала». Согласно генплану Челябинска, четырехполосная магистраль по улице Механическая пройдет через гаражи, садовые участки и завершится на пересечении с Бродокалмакским трактом. Дорогу планируется построить к 2029 году. Часть участков изымут для строительства магистрали, под окнами других домов будут ездить большегрузы. Сам СНТ буквально разделят на две части, из-за чего могут появиться проблемы с водоснабжением, говорят жители. «Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы не хотим здесь дороги», — говорят люди. В администрации Челябинска рассказали, что продление улицы Механической утверждено в генплане 2021 года в рамках схемы развития улично-дорожной сети для оптимизации транспортных потоков. Но будут проработаны альтернативные варианты размещения данной магистрали. «После утверждения Генерального плана утверждаются программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, где уже определяются точные сроки строительства или реконструкции улично-дорожной сети. После этого требуется разработка документации по планировке территории, чтобы уже четко предусмотреть границы улиц, а также определить объекты для изъятия, если это необходимо», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. При этом там добавили, что изъятие уже ведется. Жители поселка Первоозерный в Челябинске ранее выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Согласного также генеральному плану города, земля, на которой находятся их дома и участки, может быть переведена в другую категорию. Челябинцы обратились в главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой защитить их дома от сноса. Бастрыкин взял видеожалобу на контроль. На аппаратном совещании в мэрии 13 мая начальник управления архитектуры города Ольга Никитина сообщила, что снос домов, согласно генплану, в поселке Первоозерный не планируется. На следующий день глава Тракторозаводского района, где находится поселок, Юрий Кузнецов встретился с челябинцами, которые боятся сноса домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Собственники участков в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Тракторосад-2» в Челябинске боятся остаться без домов из-за строительства магистрали, которая обозначена в новом генплане города. Об этом садоводы рассказали журналистам. «Минимальную компенсацию, наверняка, дадут за участок. Или выдадут где-нибудь участок за городом. Пожилым людям уже не по силам — ни ездить так далеко, ни построить снова новые дома», — рассказали садоводы журналистам «31 канала». Согласно генплану Челябинска, четырехполосная магистраль по улице Механическая пройдет через гаражи, садовые участки и завершится на пересечении с Бродокалмакским трактом. Дорогу планируется построить к 2029 году. Часть участков изымут для строительства магистрали, под окнами других домов будут ездить большегрузы. Сам СНТ буквально разделят на две части, из-за чего могут появиться проблемы с водоснабжением, говорят жители. «Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы не хотим здесь дороги», — говорят люди. В администрации Челябинска рассказали, что продление улицы Механической утверждено в генплане 2021 года в рамках схемы развития улично-дорожной сети для оптимизации транспортных потоков. Но будут проработаны альтернативные варианты размещения данной магистрали. «После утверждения Генерального плана утверждаются программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, где уже определяются точные сроки строительства или реконструкции улично-дорожной сети. После этого требуется разработка документации по планировке территории, чтобы уже четко предусмотреть границы улиц, а также определить объекты для изъятия, если это необходимо», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. При этом там добавили, что изъятие уже ведется. Жители поселка Первоозерный в Челябинске ранее выступили против строительства многоквартирных домов на территории частного сектора. Согласного также генеральному плану города, земля, на которой находятся их дома и участки, может быть переведена в другую категорию. Челябинцы обратились в главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой защитить их дома от сноса. Бастрыкин взял видеожалобу на контроль. На аппаратном совещании в мэрии 13 мая начальник управления архитектуры города Ольга Никитина сообщила, что снос домов, согласно генплану, в поселке Первоозерный не планируется. На следующий день глава Тракторозаводского района, где находится поселок, Юрий Кузнецов встретился с челябинцами, которые боятся сноса домов.