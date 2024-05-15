15 мая 2024

В вахтовый поселок на Ямале закрыли дорогу

Зимник «Самбург — Заполярное НГКМ» закрыли до следующего сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник в поселок Самбург проработал 168 дней
Зимник в поселок Самбург проработал 168 дней Фото:

Зимняя дорога в поселок Самбург (ЯНАО) закрылась до следующего сезона. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района.

"С 00:00 часов 16 мая прекратит свою работу второй муниципальный зимник "Самбург - Заполярное НГКМ", - рассказали в официальной группе департамента "ВКонтакте". В сезон 2023-2024 зимняя дорога проработала 168 дней.

Ранее была закрыта переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги. На месте зимника начали курсировать судна на воздушной подушке.

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Зимняя дорога в поселок Самбург (ЯНАО) закрылась до следующего сезона. Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района. "С 00:00 часов 16 мая прекратит свою работу второй муниципальный зимник "Самбург - Заполярное НГКМ", - рассказали в официальной группе департамента "ВКонтакте". В сезон 2023-2024 зимняя дорога проработала 168 дней. Ранее была закрыта переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги. На месте зимника начали курсировать судна на воздушной подушке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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