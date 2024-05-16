Сколько зарабатывают курганские активы холдинга «Макфа», которые перешли в собственность государства

Курганские фирмы «Макфы», переданные государству, за год заработали 88 миллионов
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Курганские активы «Макфы» перешли в Росимущество
Курганские активы «Макфы» перешли в Росимущество Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Доходы курганских активов холдинга «Макфа» семей экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова составили более 88 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компаний по итогам 2023 года. Фирмы «УК «Агромакфа» и «Мишкинский КХП» перешли в собственность государства по решению Центрального райсуда Челябинска. 

«Доходы активов в 2023 году. ООО «УК «Агромакфа»: 28,2 миллиона рублей (-4%). ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов»: 55,9 миллионов рублей (+1%)», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. 

Чистая прибыль управляющей компании за 2023 год составила 4,4 млн рублей (+1942%). На комбинате — 4,2 млн рублей (+137%). 

Согласно данным сервиса, «УК «АгроМакфа» занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами. Компанией учреждено четыре предприятия, в частности, Мишкинский комбинат хлебопродуктов. 

Ранее URA.RU писало, что на активы АО «Макфа» наложили арест по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве считают, что бизнес, связанный с холдингом имеет коррупционное происхождение. Основатели крупнейшего российского производителя макаронных изделий обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая Центральный райсуд Челябинска вынес решение о передача 34 активов в собственность государства. Адвокаты «Макфы» и Юревича заявляли, что будут оспаривать решение суда.

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Доходы курганских активов холдинга «Макфа» семей экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова составили более 88 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компаний по итогам 2023 года. Фирмы «УК «Агромакфа» и «Мишкинский КХП» перешли в собственность государства по решению Центрального райсуда Челябинска.  «Доходы активов в 2023 году. ООО «УК «Агромакфа»: 28,2 миллиона рублей (-4%). ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов»: 55,9 миллионов рублей (+1%)», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.  Чистая прибыль управляющей компании за 2023 год составила 4,4 млн рублей (+1942%). На комбинате — 4,2 млн рублей (+137%).  Согласно данным сервиса, «УК «АгроМакфа» занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами. Компанией учреждено четыре предприятия, в частности, Мишкинский комбинат хлебопродуктов.  Ранее URA.RU писало, что на активы АО «Макфа» наложили арест по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве считают, что бизнес, связанный с холдингом имеет коррупционное происхождение. Основатели крупнейшего российского производителя макаронных изделий обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая Центральный райсуд Челябинска вынес решение о передача 34 активов в собственность государства. Адвокаты «Макфы» и Юревича заявляли, что будут оспаривать решение суда.
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