Сколько зарабатывают курганские активы холдинга «Макфа», которые перешли в собственность государства

Доходы курганских активов холдинга «Макфа» семей экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова составили более 88 миллионов рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компаний по итогам 2023 года. Фирмы «УК «Агромакфа» и «Мишкинский КХП» перешли в собственность государства по решению Центрального райсуда Челябинска.
«Доходы активов в 2023 году. ООО «УК «Агромакфа»: 28,2 миллиона рублей (-4%). ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов»: 55,9 миллионов рублей (+1%)», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.
Чистая прибыль управляющей компании за 2023 год составила 4,4 млн рублей (+1942%). На комбинате — 4,2 млн рублей (+137%).
Согласно данным сервиса, «УК «АгроМакфа» занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами. Компанией учреждено четыре предприятия, в частности, Мишкинский комбинат хлебопродуктов.
Ранее URA.RU писало, что на активы АО «Макфа» наложили арест по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве считают, что бизнес, связанный с холдингом имеет коррупционное происхождение. Основатели крупнейшего российского производителя макаронных изделий обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая Центральный райсуд Челябинска вынес решение о передача 34 активов в собственность государства. Адвокаты «Макфы» и Юревича заявляли, что будут оспаривать решение суда.
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