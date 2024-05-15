Мигрантам запретили работать в такси и тонны браконьерского муксуна: события 16 мая

Власти ЯНАО запретили мигрантам работать в сфере перевозок
Власти ЯНАО ограничили возможность мигрантам работать в сфере перевозок, сотрудники ФСБ под Лабытнанги (ЯНАО) задержали многотонный груз браконьерской рыбы, а ямальские выпускники выбрали три предмета для сдачи ЕГЭ. Об этих и других событиях, читайте в материале URA.RU.
- Власти Ямала ограничили прием иностранцев на работу в сфере перевозок. Запрет установлен на 2024 год. Ограничения коснутся водителей такси, общественного и грузового транспорта.
- Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ у ямальских выпускников стала профильная математика. Второе место заняло обществознание, третье — информатика и ИТК.
- Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали под Лабытнанги грузовик, перевозивший почти пять тонн муксуна, нельмы и чира. Нанесенный ущерб от браконьерского вылова оценивается в 24 миллиона рублей.
- Зимник "Самбург — Заполярное НГКМ" закрыли до следующего сезона. Он проработал 168 дней.
- В Лабытнанги судья Андрей Карплюк взял самоотвод в рассмотрении уголовного дела экс-судьи Салехардского горсуда Алишера Раенгулова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия. Новым судьей в деле назначен судья Роберт Исхаков.
- Директора Ямальской школы-интерната Виталия Гилева отстранили от работы. Поводом послужило видео, опубликованное накануне, в котором он толкает ученика.
- Власти ЯНАО снизили надбавки сотрудникам окружной санавиации при формальном повышении окладов. Уведомления об изменении условий оплаты труда были вручены работникам в апреле.
- Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) привлекла к административной ответственности руководство ООО СК «Севердорстрой» за ненадлежащее содержание автомобильных дорог. Руководство организации оштрафовано на 20 тысяч рублей.
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