Артиллеристы курганского бойца Якута подожгли прятавшихся операторов дронов ВСУ

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ВС РФ уничтожили расчеты ВСУ с операторами FPV-дронов
ВС РФ уничтожили расчеты ВСУ с операторами FPV-дронов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артиллерийская батарея, которой руководит курганский боец Якут (также известен как поющий бурят), подожгла расчеты прятавшихся операторов дронов-камикадзе ВСУ с техникой на донецком направлении. Об этом военнослужащий рассказал в интервью проекту WarGonzo, основанный военкором Семеном Пеговым.

«Перед моим отпуском уничтожили склад боеприпасов вместе с живой силой противника. После возвращения из отпуска отработали по расчетам операторов FPV-дронов противника, где они скрывались. Подожгли технику, которая их перевозила», — рассказал боец Якут. 

Ранее URA.RU писало, что бойцы курганского командира Горыныча угнали у ВСУ танк Т-72, переданный Польшей. Технику военные вытащили по минному полю. Еще одним трофеем батальона стал американский бронетранспортер М113. Натовская машина была захвачена за Авдеевкой. 

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Артиллерийская батарея, которой руководит курганский боец Якут (также известен как поющий бурят), подожгла расчеты прятавшихся операторов дронов-камикадзе ВСУ с техникой на донецком направлении. Об этом военнослужащий рассказал в интервью проекту WarGonzo, основанный военкором Семеном Пеговым. «Перед моим отпуском уничтожили склад боеприпасов вместе с живой силой противника. После возвращения из отпуска отработали по расчетам операторов FPV-дронов противника, где они скрывались. Подожгли технику, которая их перевозила», — рассказал боец Якут.  Ранее URA.RU писало, что бойцы курганского командира Горыныча угнали у ВСУ танк Т-72, переданный Польшей. Технику военные вытащили по минному полю. Еще одним трофеем батальона стал американский бронетранспортер М113. Натовская машина была захвачена за Авдеевкой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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