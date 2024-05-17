Артиллеристы курганского бойца Якута подожгли прятавшихся операторов дронов ВСУ

Артиллерийская батарея, которой руководит курганский боец Якут (также известен как поющий бурят), подожгла расчеты прятавшихся операторов дронов-камикадзе ВСУ с техникой на донецком направлении. Об этом военнослужащий рассказал в интервью проекту WarGonzo, основанный военкором Семеном Пеговым.
«Перед моим отпуском уничтожили склад боеприпасов вместе с живой силой противника. После возвращения из отпуска отработали по расчетам операторов FPV-дронов противника, где они скрывались. Подожгли технику, которая их перевозила», — рассказал боец Якут.
Ранее URA.RU писало, что бойцы курганского командира Горыныча угнали у ВСУ танк Т-72, переданный Польшей. Технику военные вытащили по минному полю. Еще одним трофеем батальона стал американский бронетранспортер М113. Натовская машина была захвачена за Авдеевкой.
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