16 мая 2024

В Челябинске начали судить адвоката, защищавшего фигуранта уголовных дел в ПФР

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование
Предварительное слушание по делу назначено на 27 мая Фото:
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Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

В Советском райсуде Челябинска начался процесс по делу о мошенничестве в отношении адвоката Олега Косенко, защищавшего фигуранта уголовных дел в региональном ПФР Александра Орехова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, предварительное слушание по данному делу назначено на 27 мая.

«Начинается судебное разбирательство в отношении адвоката, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Предварительное слушание по данному делу назначено на 27 мая 2024 года и согласно уголовно-процессуального законодательства будет проводиться в закрытом судебном заседании», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Косенко был задержан сотрудниками УФСБ в марте прошлого года по обвинению в мошенничестве. Следствие полагает, что он, защищая Орехова по делу о взятках в стенах челябинского отделения Пенсионного фонда (ныне Социальный фонд), взял у него более миллиона рублей. Он объяснил клиенту, что эти деньги необходимы, чтобы решить вопрос о назначении условного срока. Но вопреки ожиданиям Орехову назначили реальный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уже из колонии Орехов написал заявление на Косенко, обвинив его в мошенничестве.

После задержания Косенко адвокатская среда вступилась за коллегу. В день избрания меры пресечения к зданию Центрального райсуда пришло около 20 адвокатов. Все они были готовы защищать Косенко. Но до участия в заседании был допущен лишь один защитник.

Косенко провел в СИЗО около двух недель. После его отправили под домашний арест, а затем назначили в качестве меры пресечения запрет определенных действий. За все это время Косенко не признал своей вины.

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В Советском райсуде Челябинска начался процесс по делу о мошенничестве в отношении адвоката Олега Косенко, защищавшего фигуранта уголовных дел в региональном ПФР Александра Орехова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, предварительное слушание по данному делу назначено на 27 мая. «Начинается судебное разбирательство в отношении адвоката, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Предварительное слушание по данному делу назначено на 27 мая 2024 года и согласно уголовно-процессуального законодательства будет проводиться в закрытом судебном заседании», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Косенко был задержан сотрудниками УФСБ в марте прошлого года по обвинению в мошенничестве. Следствие полагает, что он, защищая Орехова по делу о взятках в стенах челябинского отделения Пенсионного фонда (ныне Социальный фонд), взял у него более миллиона рублей. Он объяснил клиенту, что эти деньги необходимы, чтобы решить вопрос о назначении условного срока. Но вопреки ожиданиям Орехову назначили реальный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уже из колонии Орехов написал заявление на Косенко, обвинив его в мошенничестве. После задержания Косенко адвокатская среда вступилась за коллегу. В день избрания меры пресечения к зданию Центрального райсуда пришло около 20 адвокатов. Все они были готовы защищать Косенко. Но до участия в заседании был допущен лишь один защитник. Косенко провел в СИЗО около двух недель. После его отправили под домашний арест, а затем назначили в качестве меры пресечения запрет определенных действий. За все это время Косенко не признал своей вины.
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