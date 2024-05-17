Дом загорелся в заречной части города
В Тюмени загорелся частный дом. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС.
«Поступило сообщение о пожаре на улице Кондинской. Горит частый жилой дом. На месте работают сотрудники МЧС», — сообщили в ведомсвте.
Помимо самого дома, загорелись еще и рядом находящиеся хозпостройки. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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