В Тюмени загорелся частный дом

17 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дом загорелся в заречной части города Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени загорелся частный дом. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС. «Поступило сообщение о пожаре на улице Кондинской. Горит частый жилой дом. На месте работают сотрудники МЧС», — сообщили в ведомсвте. Помимо самого дома, загорелись еще и рядом находящиеся хозпостройки. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени загорелся частный дом. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС. «Поступило сообщение о пожаре на улице Кондинской. Горит частый жилой дом. На месте работают сотрудники МЧС», — сообщили в ведомсвте. Помимо самого дома, загорелись еще и рядом находящиеся хозпостройки. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.