В Тюмени загорелся частный дом

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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Дом загорелся в заречной части города Фото:

В Тюмени загорелся частный дом. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре на улице Кондинской. Горит частый жилой дом. На месте работают сотрудники МЧС», — сообщили в ведомсвте.

Помимо самого дома, загорелись еще и рядом находящиеся хозпостройки. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

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В Тюмени загорелся частный дом. Информацию об этом сообщили в региональном МЧС. «Поступило сообщение о пожаре на улице Кондинской. Горит частый жилой дом. На месте работают сотрудники МЧС», — сообщили в ведомсвте. Помимо самого дома, загорелись еще и рядом находящиеся хозпостройки. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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