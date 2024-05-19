Российский дрон подбил американскую Bradley вблизи села в ДНР

Рядом с недавно освобожденным селом Соловьево (ДНР) российский беспилотник подбил американскую БМП Bradley. Об этом сообщили в силовых структурах субъекта.
«Очередную Bradley подбили наши операторы FPV-дрона под Авдеевкой. В окрестностях Соловьево», – передает ТАСС информацию от силовых структур ДНР. Отмечается, что члены экипажа бронемашины пострадали.
Соловьево перешло под контроль ВС РФ в начале мая. Населенный пункт находится на авдеевском направлении, где ранее российская армия освободила десятки населенных пунктов. Сейчас около Соловьево идут бои. Подробности – в материале URA.RU.,
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