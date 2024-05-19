Российский дрон подбил американскую Bradley вблизи села в ДНР

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От удара беспилотника пострадал экипаж бронемашины
От удара беспилотника пострадал экипаж бронемашины Фото:

Рядом с недавно освобожденным селом Соловьево (ДНР) российский беспилотник подбил американскую БМП Bradley. Об этом сообщили в силовых структурах субъекта.

«Очередную Bradley подбили наши операторы FPV-дрона под Авдеевкой. В окрестностях Соловьево», – передает ТАСС информацию от силовых структур ДНР. Отмечается, что члены экипажа бронемашины пострадали.

Соловьево перешло под контроль ВС РФ в начале мая. Населенный пункт находится на авдеевском направлении, где ранее российская армия освободила десятки населенных пунктов. Сейчас около Соловьево идут бои. Подробности – в материале URA.RU.,

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Рядом с недавно освобожденным селом Соловьево (ДНР) российский беспилотник подбил американскую БМП Bradley. Об этом сообщили в силовых структурах субъекта. «Очередную Bradley подбили наши операторы FPV-дрона под Авдеевкой. В окрестностях Соловьево», – передает ТАСС информацию от силовых структур ДНР. Отмечается, что члены экипажа бронемашины пострадали. Соловьево перешло под контроль ВС РФ в начале мая. Населенный пункт находится на авдеевском направлении, где ранее российская армия освободила десятки населенных пунктов. Сейчас около Соловьево идут бои. Подробности – в материале URA.RU.,
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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