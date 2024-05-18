18 мая 2024
17 мая 2024

В городе ЯНАО перекрыли дорогу из-за ремонта. Фото

В Новом Уренгое несколько улиц закрыли на ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие улицы Гоголя. Екатеринбург, знак стоп, проезд запрещен, ремонт, улица гоголя, дорога, кирпич
В Новом Уренгое участок Геологоразведчиков находится на ремонте Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за ремонта на участке Геологоразведчиков закрыли две полосы для движения. Об этом сообщил департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса города.

«Участок Геологоразведчиков на ремонте. Закрыты для движения две полосы от улицы Ленинградский проспект до улицы Молодежной. На оставшихся двух полосах организовано двустороннее движение», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале.

В Новом Уренгое уже начался сезон дорожных работ. По словам мэр города Андрея Воронова, масштабные работы с перекрытием улиц запланированы на лето. В частности, на улице Ямальской будут обновлены около километра дорожного полотна и коммуникаций, на Крайней запланирован ремонт 680 метров полотна.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за ремонта на участке Геологоразведчиков закрыли две полосы для движения. Об этом сообщил департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса города. «Участок Геологоразведчиков на ремонте. Закрыты для движения две полосы от улицы Ленинградский проспект до улицы Молодежной. На оставшихся двух полосах организовано двустороннее движение», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. В Новом Уренгое уже начался сезон дорожных работ. По словам мэр города Андрея Воронова, масштабные работы с перекрытием улиц запланированы на лето. В частности, на улице Ямальской будут обновлены около километра дорожного полотна и коммуникаций, на Крайней запланирован ремонт 680 метров полотна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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