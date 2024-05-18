В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за ремонта на участке Геологоразведчиков закрыли две полосы для движения. Об этом сообщил департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса города.
«Участок Геологоразведчиков на ремонте. Закрыты для движения две полосы от улицы Ленинградский проспект до улицы Молодежной. На оставшихся двух полосах организовано двустороннее движение», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале.
В Новом Уренгое уже начался сезон дорожных работ. По словам мэр города Андрея Воронова, масштабные работы с перекрытием улиц запланированы на лето. В частности, на улице Ямальской будут обновлены около километра дорожного полотна и коммуникаций, на Крайней запланирован ремонт 680 метров полотна.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за ремонта на участке Геологоразведчиков закрыли две полосы для движения. Об этом сообщил департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса города. «Участок Геологоразведчиков на ремонте. Закрыты для движения две полосы от улицы Ленинградский проспект до улицы Молодежной. На оставшихся двух полосах организовано двустороннее движение», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. В Новом Уренгое уже начался сезон дорожных работ. По словам мэр города Андрея Воронова, масштабные работы с перекрытием улиц запланированы на лето. В частности, на улице Ямальской будут обновлены около километра дорожного полотна и коммуникаций, на Крайней запланирован ремонт 680 метров полотна.