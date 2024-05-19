Что известно об уголовном деле экс-военкома Озерска Пичугина, осужденного на 10 лет за коррупцию

Бывшего военкома Озерска Пичугина лишили звания и отправили в колонию на 10 лет

Владимира Пичугина признали виновным в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерском горсуде (Челябинская область) 20 мая вынесли приговор бывшему городскому военкому Владимиру Пичугину, обвиняемому в коррупции. Его признали виновным и назначили 10 лет колонии строгого режима. Что известно об уголовном деле в отношении бывшего военкома — в материале URA.RU.

Задержание военкома

Пичугина задержали в июне 2023 года на улице Озерска сотрудники УФСБ по региону и военной контрразведки. В его кармане обнаружили пакет с деньгами, объяснить происхождение которых он не смог.

Уголовное дело

После задержания Пичугина увезли на допрос и предъявили обвинения в получении крупных взяток. Меру пресечения ему избирали в Екатеринбурге. К тому моменту военный уже написал рапорт об увольнении.

Избрание меры пресечения

Меру пресечения избирали в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Пичугин тщательно прятал свое лицо от камер. По итогу подполковника отправили в СИЗО. После данная мера неоднократно продлевалась.

Суть обвинения

По версии следствия, Пичугин организовал коррупционную схему во время частичной мобилизации в РФ осенью 2022 года. За деньги он «отмазывал» жителей, которые должны были отправиться на фронт. У схемы была и обратная сторона: занимая должность военкома, Пичугин вымогал деньги за то, чтобы не призывать в армию.

В основном для личного обогащения он выбирал частных предпринимателей. Предварительно, он сообщал им, что сотрудники их компаний попадают под призыв. И для урегулирования данного вопроса надо заплатить. После задержания Пичугина следствие пообещало не привлекать работодателей, плативших военкому, к ответственности.

Начало и окончание судебного процесса

Суд над Пичугиным начался в середине декабря прошлого года. К окончанию расследования бывшего военкома обвиняли по ч.3 ст. 290 УК, п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ. Рассмотрение всех материалов шло около полугода. По итогу 20 мая текущего года военкома осудили. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Также он должен будет выплатить штраф в размере 7 млн рублей.