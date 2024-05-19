19 мая 2024

В Курганской области ждут усиления заморозков. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Тюнина после затопления. Курган, собака, брошенная собака
В Курганской области ждут новых заморозков Фото:

В Курганской области посреди недели пройдут дожди, после чего температура воздуха может опуститься до минус трех градусов. Об этом информирует сайт курганского ЦГМС.

«22.05 — местами небольшой дождь. 23.05 — местами заморозки до -3°С», — сообщает прогноз на сайте организации. Температура воздуха за два дня может упасть на 28 градусов.

Днем градусники покажут от 2 до 7 градусов. Ожидается северо-западный ветер, до 3-8 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область придут заморозки. Ожидалось, что воздух остынет до минус одного градуса по Цельсию.

В Курганской области похолодает до минут трех градусов
В Курганской области похолодает до минут трех градусов

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В Курганской области посреди недели пройдут дожди, после чего температура воздуха может опуститься до минус трех градусов. Об этом информирует сайт курганского ЦГМС. «22.05 — местами небольшой дождь. 23.05 — местами заморозки до -3°С», — сообщает прогноз на сайте организации. Температура воздуха за два дня может упасть на 28 градусов. Днем градусники покажут от 2 до 7 градусов. Ожидается северо-западный ветер, до 3-8 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область придут заморозки. Ожидалось, что воздух остынет до минус одного градуса по Цельсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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