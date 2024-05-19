В Курганской области ждут новых заморозков
В Курганской области посреди недели пройдут дожди, после чего температура воздуха может опуститься до минус трех градусов. Об этом информирует сайт курганского ЦГМС.
«22.05 — местами небольшой дождь. 23.05 — местами заморозки до -3°С», — сообщает прогноз на сайте организации. Температура воздуха за два дня может упасть на 28 градусов.
Днем градусники покажут от 2 до 7 градусов. Ожидается северо-западный ветер, до 3-8 м/с.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область придут заморозки. Ожидалось, что воздух остынет до минус одного градуса по Цельсию.
В Курганской области похолодает до минут трех градусов
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