В Курганской области ждут усиления заморозков. Скрин

20 мая 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

В Курганской области ждут новых заморозков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области посреди недели пройдут дожди, после чего температура воздуха может опуститься до минус трех градусов. Об этом информирует сайт курганского ЦГМС. «22.05 — местами небольшой дождь. 23.05 — местами заморозки до -3°С», — сообщает прогноз на сайте организации. Температура воздуха за два дня может упасть на 28 градусов. Днем градусники покажут от 2 до 7 градусов. Ожидается северо-западный ветер, до 3-8 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область придут заморозки. Ожидалось, что воздух остынет до минус одного градуса по Цельсию. В Курганской области похолодает до минут трех градусов Курганский ЦГМС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области посреди недели пройдут дожди, после чего температура воздуха может опуститься до минус трех градусов. Об этом информирует сайт курганского ЦГМС. «22.05 — местами небольшой дождь. 23.05 — местами заморозки до -3°С», — сообщает прогноз на сайте организации. Температура воздуха за два дня может упасть на 28 градусов. Днем градусники покажут от 2 до 7 градусов. Ожидается северо-западный ветер, до 3-8 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область придут заморозки. Ожидалось, что воздух остынет до минус одного градуса по Цельсию.