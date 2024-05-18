Курганскую область накроют заморозки

19 мая 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Курганцев ждут заморозки в ближайшие дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области в ближайшие дни прогнозируются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. «В отдельных районах Курганской области с 19 по 21 мая ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -1 градуса. Днем воздух может прогреваться до +19 градусов», — указано на метеорологическом сайте. Период заморозков, накрывший Курганскую область, продлится до середины следующей недели. Таким прогнозом ранее поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что холодная погода будет постепенно отступать с середины следующей недели, температура повысится и станет близкой к майской норме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в ближайшие дни прогнозируются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. «В отдельных районах Курганской области с 19 по 21 мая ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -1 градуса. Днем воздух может прогреваться до +19 градусов», — указано на метеорологическом сайте. Период заморозков, накрывший Курганскую область, продлится до середины следующей недели. Таким прогнозом ранее поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что холодная погода будет постепенно отступать с середины следующей недели, температура повысится и станет близкой к майской норме.