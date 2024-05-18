18 мая 2024

Курганскую область накроют заморозки

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Клипарт по теме Погода. Челябинск., лед, заморозки, гололед, обледеневшие ветки
Курганцев ждут заморозки в ближайшие дни Фото:

В Курганской области в ближайшие дни прогнозируются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС.

«В отдельных районах Курганской области с 19 по 21 мая ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -1 градуса. Днем воздух может прогреваться до +19 градусов», — указано на метеорологическом сайте.

Период заморозков, накрывший Курганскую область, продлится до середины следующей недели. Таким прогнозом ранее поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что холодная погода будет постепенно отступать с середины следующей недели, температура повысится и станет близкой к майской норме.

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В Курганской области в ближайшие дни прогнозируются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. «В отдельных районах Курганской области с 19 по 21 мая ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -1 градуса. Днем воздух может прогреваться до +19 градусов», — указано на метеорологическом сайте. Период заморозков, накрывший Курганскую область, продлится до середины следующей недели. Таким прогнозом ранее поделился глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что холодная погода будет постепенно отступать с середины следующей недели, температура повысится и станет близкой к майской норме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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