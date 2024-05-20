Замминистра обороны Евкуров отменил визит в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День сухопутных войск России: возложение цветов к памятнику Жукову. Екатеринбург, евкуров юнус-бек
По неизвестным причинам, генерал-полковник передумал лететь на Урал Фото:

Замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров не прилетит в Екатеринбург, как ожидалось. Об этом URA.RU сообщил источник в военной структуре.

Предполагалось, что генерал-полковник примет участие в открытии соревнований по армейской тактической стрельбе за Кубок министра обороны России «Вызов», который стартовал в Екатеринбурге 18 мая. Однако планы замглавы Минобороны поменялись. «Евкуров не прилетит. Причину никто не докладывал», — кратко пояснил собеседник агентства.

Кубок впервые проходит на полигоне Центрального военного округа («Свердловский»). Для участия в нем в Екатеринбург слетелись команды из разных военных округов, в том числе немало участников спецоперации. Упражнения для состязаний нацелены на навыки, необходимые спецназу и штурмовикам во время боевых действий на СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров не прилетит в Екатеринбург, как ожидалось. Об этом URA.RU сообщил источник в военной структуре. Предполагалось, что генерал-полковник примет участие в открытии соревнований по армейской тактической стрельбе за Кубок министра обороны России «Вызов», который стартовал в Екатеринбурге 18 мая. Однако планы замглавы Минобороны поменялись. «Евкуров не прилетит. Причину никто не докладывал», — кратко пояснил собеседник агентства. Кубок впервые проходит на полигоне Центрального военного округа («Свердловский»). Для участия в нем в Екатеринбург слетелись команды из разных военных округов, в том числе немало участников спецоперации. Упражнения для состязаний нацелены на навыки, необходимые спецназу и штурмовикам во время боевых действий на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...