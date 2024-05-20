Замминистра обороны Евкуров отменил визит в Екатеринбург

20 мая 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

По неизвестным причинам, генерал-полковник передумал лететь на Урал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров не прилетит в Екатеринбург, как ожидалось. Об этом URA.RU сообщил источник в военной структуре. Предполагалось, что генерал-полковник примет участие в открытии соревнований по армейской тактической стрельбе за Кубок министра обороны России «Вызов», который стартовал в Екатеринбурге 18 мая. Однако планы замглавы Минобороны поменялись. «Евкуров не прилетит. Причину никто не докладывал», — кратко пояснил собеседник агентства. Кубок впервые проходит на полигоне Центрального военного округа («Свердловский»). Для участия в нем в Екатеринбург слетелись команды из разных военных округов, в том числе немало участников спецоперации. Упражнения для состязаний нацелены на навыки, необходимые спецназу и штурмовикам во время боевых действий на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров не прилетит в Екатеринбург, как ожидалось. Об этом URA.RU сообщил источник в военной структуре. Предполагалось, что генерал-полковник примет участие в открытии соревнований по армейской тактической стрельбе за Кубок министра обороны России «Вызов», который стартовал в Екатеринбурге 18 мая. Однако планы замглавы Минобороны поменялись. «Евкуров не прилетит. Причину никто не докладывал», — кратко пояснил собеседник агентства. Кубок впервые проходит на полигоне Центрального военного округа («Свердловский»). Для участия в нем в Екатеринбург слетелись команды из разных военных округов, в том числе немало участников спецоперации. Упражнения для состязаний нацелены на навыки, необходимые спецназу и штурмовикам во время боевых действий на СВО.