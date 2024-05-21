ВС РФ применили против ВСУ фугасные бомбы с «эффектом землетрясения»: карта СВО на 21 мая

Российские военные уничтожили украинский пункт управления при помощи ФАБ-1500

21 мая 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ при помощи ФАБ-1500 ударили по ВСУ в районе Часова Яра Фото: U.S. Marine Corps / Pfc. Ginnie Lee новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные продолжают уничтожать украинские пункты в зоне спецоперации. На этот раз они применили фугасные снаряды «ФАБ-1500» в районе Часова Яра, где долгое время продолжаются активные боевые действия. Накануне отмечалось, что часть города уже освобождена. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Донецкое и южно-донецкое направления Российские артиллеристы из группировки «Юг» уничтожают украинские позиции на донецком направлении. Они предотвращают ротацию противника на этом фронтовом участке, подчеркнули в Минобороны РФ. Удары наносятся при помощи гаубиц Д-30. Также артиллеристы из группировки «Восток» уничтожили минометный расчет в районе села Старомайорское на южно-донецком направлении. Взаимодействие проходило при поддержке артиллеристов расчета САУ «Акация». Снайперы ВС РФ также уничтожили расчет дронов-камикадзе ВСУ в Новомихайловке, передают военкоры «Известий». Отмечается, что снайперы работают в режиме полной секретности, поэтому они вынуждены постоянно менять свою дислокацию. Авдеевское направление Солдаты ВС РФ смогли закрепиться на авдеевском направлении. На этом фронтовом участке работает мотострелковая и штурмовые бригады, совместно с танкистами. За сутки они разгромили украинские позиции. Артемовское направление Уссурийские десантники также взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки. При подавлении сил противника использовались гранатометы, рассказали в Минобороны РФ. Обстановка в Харьковской области В Харькове рано утром прогремел взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. Российские военные продолжают вытеснять украинские силы в Харьковской области. За сутки также отмечалось, что ВС РФ контролируют около 40% Волчанска в данной области. В Минобороны рассказали также, что Украина пытается уничтожить освобожденный поселок Плетеневка, который ранее использовался ими для ударов по Белгородской области. Населенный пункт был освобожден ВС РФ в середине мая. Контекстные обозначения Карта URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные продолжают уничтожать украинские пункты в зоне спецоперации. На этот раз они применили фугасные снаряды «ФАБ-1500» в районе Часова Яра, где долгое время продолжаются активные боевые действия. Накануне отмечалось, что часть города уже освобождена. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Российские артиллеристы из группировки «Юг» уничтожают украинские позиции на донецком направлении. Они предотвращают ротацию противника на этом фронтовом участке, подчеркнули в Минобороны РФ. Удары наносятся при помощи гаубиц Д-30. Также артиллеристы из группировки «Восток» уничтожили минометный расчет в районе села Старомайорское на южно-донецком направлении. Взаимодействие проходило при поддержке артиллеристов расчета САУ «Акация». Снайперы ВС РФ также уничтожили расчет дронов-камикадзе ВСУ в Новомихайловке, передают военкоры «Известий». Отмечается, что снайперы работают в режиме полной секретности, поэтому они вынуждены постоянно менять свою дислокацию. Солдаты ВС РФ смогли закрепиться на авдеевском направлении. На этом фронтовом участке работает мотострелковая и штурмовые бригады, совместно с танкистами. За сутки они разгромили украинские позиции. Уссурийские десантники также взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки. При подавлении сил противника использовались гранатометы, рассказали в Минобороны РФ. В Харькове рано утром прогремел взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. Российские военные продолжают вытеснять украинские силы в Харьковской области. За сутки также отмечалось, что ВС РФ контролируют около 40% Волчанска в данной области. В Минобороны рассказали также, что Украина пытается уничтожить освобожденный поселок Плетеневка, который ранее использовался ими для ударов по Белгородской области. Населенный пункт был освобожден ВС РФ в середине мая.