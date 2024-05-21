ВС РФ применили против ВСУ фугасные бомбы с «эффектом землетрясения»: карта СВО на 21 мая

Российские военные уничтожили украинский пункт управления при помощи ФАБ-1500
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ВС РФ при помощи ФАБ-1500 ударили по ВСУ в районе Часова Яра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают уничтожать украинские пункты в зоне спецоперации. На этот раз они применили фугасные снаряды «ФАБ-1500» в районе Часова Яра, где долгое время продолжаются активные боевые действия. Накануне отмечалось, что часть города уже освобождена. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU.

Донецкое и южно-донецкое направления

Российские артиллеристы из группировки «Юг» уничтожают украинские позиции на донецком направлении. Они предотвращают ротацию противника на этом фронтовом участке, подчеркнули в Минобороны РФ. Удары наносятся при помощи гаубиц Д-30.

Также артиллеристы из группировки «Восток» уничтожили минометный расчет в районе села Старомайорское на южно-донецком направлении. Взаимодействие проходило при поддержке артиллеристов расчета САУ «Акация». Снайперы ВС РФ также уничтожили расчет дронов-камикадзе ВСУ в Новомихайловке, передают военкоры «Известий». Отмечается, что снайперы работают в режиме полной секретности, поэтому они вынуждены постоянно менять свою дислокацию.

Авдеевское направление

Солдаты ВС РФ смогли закрепиться на авдеевском направлении. На этом фронтовом участке работает мотострелковая и штурмовые бригады, совместно с танкистами. За сутки они разгромили украинские позиции.

Артемовское направление

Уссурийские десантники также взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки. При подавлении сил противника использовались гранатометы, рассказали в Минобороны РФ.

Обстановка в Харьковской области

В Харькове рано утром прогремел взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. Российские военные продолжают вытеснять украинские силы в Харьковской области. За сутки также отмечалось, что ВС РФ контролируют около 40% Волчанска в данной области. В Минобороны рассказали также, что Украина пытается уничтожить освобожденный поселок Плетеневка, который ранее использовался ими для ударов по Белгородской области. Населенный пункт был освобожден ВС РФ в середине мая.

Контекстные обозначения
Контекстные обозначения

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Российские военные продолжают уничтожать украинские пункты в зоне спецоперации. На этот раз они применили фугасные снаряды «ФАБ-1500» в районе Часова Яра, где долгое время продолжаются активные боевые действия. Накануне отмечалось, что часть города уже освобождена. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Российские артиллеристы из группировки «Юг» уничтожают украинские позиции на донецком направлении. Они предотвращают ротацию противника на этом фронтовом участке, подчеркнули в Минобороны РФ. Удары наносятся при помощи гаубиц Д-30. Также артиллеристы из группировки «Восток» уничтожили минометный расчет в районе села Старомайорское на южно-донецком направлении. Взаимодействие проходило при поддержке артиллеристов расчета САУ «Акация». Снайперы ВС РФ также уничтожили расчет дронов-камикадзе ВСУ в Новомихайловке, передают военкоры «Известий». Отмечается, что снайперы работают в режиме полной секретности, поэтому они вынуждены постоянно менять свою дислокацию. Солдаты ВС РФ смогли закрепиться на авдеевском направлении. На этом фронтовом участке работает мотострелковая и штурмовые бригады, совместно с танкистами. За сутки они разгромили украинские позиции. Уссурийские десантники также взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки. При подавлении сил противника использовались гранатометы, рассказали в Минобороны РФ. В Харькове рано утром прогремел взрыв. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. Российские военные продолжают вытеснять украинские силы в Харьковской области. За сутки также отмечалось, что ВС РФ контролируют около 40% Волчанска в данной области. В Минобороны рассказали также, что Украина пытается уничтожить освобожденный поселок Плетеневка, который ранее использовался ими для ударов по Белгородской области. Населенный пункт был освобожден ВС РФ в середине мая.
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