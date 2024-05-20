«Мисс Россия» родила сына от тюменского бизнесмена Пискулина

Встречаться пара начала в 2019 году, а в 2022 году они поженились
Победительница конкурса "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская родила первенца от тюменского бизнесмена Ильи Пискулина. Об этом девушка написала в своих соцсетях.
"20 мая ровно 6 лет назад мы впервые встретились. Вчера, в этот же самый день, мы впервые увидели нашего сына", — написала девушка. Также к посту прикреплена фотография из роддома, на которой изображены Добровольская, Пискулин и их первенец.
Как ранее писало URA.RU, встречаться пара начала в 2019 году, а в 2022 году они поженились. Предложение бизнесмен сделал в Нью-Йорке в Центральном парке.
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