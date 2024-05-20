20 мая 2024

«Мисс Россия» родила сына от тюменского бизнесмена Пискулина

© Служба новостей «URA.RU»
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Встречаться пара начала в 2019 году, а в 2022 году они поженились
Встречаться пара начала в 2019 году, а в 2022 году они поженились Фото:

Победительница конкурса "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская родила первенца от тюменского бизнесмена Ильи Пискулина. Об этом девушка написала в своих соцсетях.

"20 мая ровно 6 лет назад мы впервые встретились. Вчера, в этот же самый день, мы впервые увидели нашего сына", — написала девушка. Также к посту прикреплена фотография из роддома, на которой изображены Добровольская, Пискулин и их первенец.

Как ранее писало URA.RU, встречаться пара начала в 2019 году, а в 2022 году они поженились. Предложение бизнесмен сделал в Нью-Йорке в Центральном парке.

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Победительница конкурса "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская родила первенца от тюменского бизнесмена Ильи Пискулина. Об этом девушка написала в своих соцсетях. "20 мая ровно 6 лет назад мы впервые встретились. Вчера, в этот же самый день, мы впервые увидели нашего сына", — написала девушка. Также к посту прикреплена фотография из роддома, на которой изображены Добровольская, Пискулин и их первенец. Как ранее писало URA.RU, встречаться пара начала в 2019 году, а в 2022 году они поженились. Предложение бизнесмен сделал в Нью-Йорке в Центральном парке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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