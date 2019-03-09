Глава крупнейшей тюменской компании раскрыл тайну личной жизни «Мисс Россия-2016»

Руководитель тюменского консалтингового агенства «Этажи Консалтинг» Илья Пискулин раскрыл тайну личной жизни победительницы конкурса «Мисс Россия-2016» Яны Добровольской. Как признался сам Пискулин во время интервью своему коллеге Ильдару Хусаинову, он уже несколько месяцев встречается с Добровольской.
«Мы более чем полноценная пара», — сказал Илья Пискулин. Его возлюбленная Яна Добровольская рассказала, что знакомство состоялось летом 2018 года. Девушка, приехавшая в Тюмень на сессию, решила заняться бегом и обратилась к Пискулину с просьбой стать ее тренером. Так начались романтические отношения «Мисс Россия- 2016» и руководителя крупной тюменской компании.
Красавица из Тюмени Яна Добровольская завоевала корону в национальном конкурсе «Мисс Россия-2016». Вместе с ней за главный приз боролись 50 самых красивых девушек страны. Эксклюзивное украшение из белого золота стоимостью около одного миллиона долларов Добровольской вручила ее предшественница София Никитчук.