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Глава крупнейшей тюменской компании раскрыл тайну личной жизни «Мисс Россия-2016»

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 17:27
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Мисс Россия Яна Добровольская. Тюмень, добровольская яна
Илья Пискулин признался, что несколько месяцев встречается с победительницей конкурса «Мисс Россия-2016»Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководитель тюменского консалтингового агенства «Этажи Консалтинг» Илья Пискулин раскрыл тайну личной жизни победительницы конкурса «Мисс Россия-2016» Яны Добровольской. Как признался сам Пискулин во время интервью своему коллеге Ильдару Хусаинову, он уже несколько месяцев встречается с Добровольской.

«Мы более чем полноценная пара», — сказал Илья Пискулин. Его возлюбленная Яна Добровольская рассказала, что знакомство состоялось летом 2018 года. Девушка, приехавшая в Тюмень на сессию, решила заняться бегом и обратилась к Пискулину с просьбой стать ее тренером. Так начались романтические отношения «Мисс Россия- 2016» и руководителя крупной тюменской компании.

Красавица из Тюмени Яна Добровольская завоевала корону в национальном конкурсе «Мисс Россия-2016». Вместе с ней за главный приз боролись 50 самых красивых девушек страны. Эксклюзивное украшение из белого золота стоимостью около одного миллиона долларов Добровольской вручила ее предшественница София Никитчук.

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