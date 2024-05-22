Самолет АТК «Ямал» отстранили от полетов из-за экстренной посадки в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиров самолета, совершившего посадку в Тюмени, доставили в ЯНАО резервным бортом
Пассажиров самолета, совершившего посадку в Тюмени, доставили в ЯНАО резервным бортом Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени утром 22 мая, отстранен от полетов до выяснения причины неисправности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«При выполнении рейса ЛА-188 по маршруту „Уфа — Новый Уренгой“ сработала сигнализация о неисправности автопилота, которая не привела к отклонению параметров полета. Посадка выполнена в аэропорту Рощино в 09:06 в штатном режиме без отклонений. Проводится оценка технического состояния воздушного судна», — сообщили в пресс-службе АТК «Ямал» корреспонденту агентства.

Пассажиры в Новый Уренгой были доставлены резервным бортом. Позже он вылетел обратным рейсом до Уфы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта газовой столицы, задержка обратного рейса составила 2 часа 16 минут.

Самолет ямальской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту «Рощино» утром 22 мая. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка. К расследованию инцидента подключились сотрудники Центрального МСУТ СКР.

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Самолет авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени утром 22 мая, отстранен от полетов до выяснения причины неисправности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «При выполнении рейса ЛА-188 по маршруту „Уфа — Новый Уренгой“ сработала сигнализация о неисправности автопилота, которая не привела к отклонению параметров полета. Посадка выполнена в аэропорту Рощино в 09:06 в штатном режиме без отклонений. Проводится оценка технического состояния воздушного судна», — сообщили в пресс-службе АТК «Ямал» корреспонденту агентства. Пассажиры в Новый Уренгой были доставлены резервным бортом. Позже он вылетел обратным рейсом до Уфы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта газовой столицы, задержка обратного рейса составила 2 часа 16 минут. Самолет ямальской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту «Рощино» утром 22 мая. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка. К расследованию инцидента подключились сотрудники Центрального МСУТ СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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