Самолет АТК «Ямал» отстранили от полетов из-за экстренной посадки в Тюмени

Самолет авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени утром 22 мая, отстранен от полетов до выяснения причины неисправности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«При выполнении рейса ЛА-188 по маршруту „Уфа — Новый Уренгой“ сработала сигнализация о неисправности автопилота, которая не привела к отклонению параметров полета. Посадка выполнена в аэропорту Рощино в 09:06 в штатном режиме без отклонений. Проводится оценка технического состояния воздушного судна», — сообщили в пресс-службе АТК «Ямал» корреспонденту агентства.
Пассажиры в Новый Уренгой были доставлены резервным бортом. Позже он вылетел обратным рейсом до Уфы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта газовой столицы, задержка обратного рейса составила 2 часа 16 минут.
Самолет ямальской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту «Рощино» утром 22 мая. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка. К расследованию инцидента подключились сотрудники Центрального МСУТ СКР.
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