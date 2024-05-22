Самолет до Ноябрьска, экстренно севший в Тюмени, продолжил путь по маршруту

Самолет авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени днем 22 мая по причине возможной разгерметизации кабины, после осмотра продолжил путь в Ноябрьск. Транспортная прокуратура и следователи проведут проверку инцидента, сообщили пресс-службы ведомств.
«Воздушное судно Airbas 320 авиакомпании „Ямал“, следовавшее рейсом 9761 „Уфа — Ноябрьск“, по причине срабатывания сигнализации о разгерметизации кабины пилота, совершило вынужденную посадку в аэропорту Рощино (Тюмень). В 13.42 после проведенного технического обследования судно вылетело по маршруту», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.
Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверочные мероприятия. Выясняют все обстоятельства и причины происшествия и следователи Центрального МСУТ СКР.
Это уже вторая за 22 мая экстренная посадка самолета компании в Рощино. Утром, борт из Уфы до Нового Уренгоя приземлился в Тюмени из-за технической неисправности. Сейчас самолет временно отстранен от полетов, его проверяют технические службы. Пассажиры были отправлены в Новый Уренгой резервным бортом.
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