Самолет до Ноябрьска, экстренно севший в Тюмени, продолжил путь по маршруту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет до Ноябрьска продолжил путь после экстренной посадки в Тюмени
Самолет до Ноябрьска продолжил путь после экстренной посадки в Тюмени Фото:
новость из сюжета
Работа авиакомпании «Ямал» и ее проблемы

Самолет авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени днем 22 мая по причине возможной разгерметизации кабины, после осмотра продолжил путь в Ноябрьск. Транспортная прокуратура и следователи проведут проверку инцидента, сообщили пресс-службы ведомств.

«Воздушное судно Airbas 320 авиакомпании „Ямал“, следовавшее рейсом 9761 „Уфа — Ноябрьск“,  по причине срабатывания сигнализации о разгерметизации кабины пилота, совершило вынужденную посадку в аэропорту Рощино (Тюмень). В 13.42 после проведенного технического обследования судно вылетело по маршруту», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверочные мероприятия. Выясняют все обстоятельства и причины происшествия и следователи Центрального МСУТ СКР. 

Это уже вторая за 22 мая экстренная посадка самолета компании в Рощино. Утром, борт из Уфы до Нового Уренгоя приземлился в Тюмени из-за технической неисправности. Сейчас самолет временно отстранен от полетов, его проверяют технические службы. Пассажиры были отправлены в Новый Уренгой резервным бортом. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Ямал», совершивший экстренную посадку в Тюмени днем 22 мая по причине возможной разгерметизации кабины, после осмотра продолжил путь в Ноябрьск. Транспортная прокуратура и следователи проведут проверку инцидента, сообщили пресс-службы ведомств. «Воздушное судно Airbas 320 авиакомпании „Ямал“, следовавшее рейсом 9761 „Уфа — Ноябрьск“,  по причине срабатывания сигнализации о разгерметизации кабины пилота, совершило вынужденную посадку в аэропорту Рощино (Тюмень). В 13.42 после проведенного технического обследования судно вылетело по маршруту», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверочные мероприятия. Выясняют все обстоятельства и причины происшествия и следователи Центрального МСУТ СКР.  Это уже вторая за 22 мая экстренная посадка самолета компании в Рощино. Утром, борт из Уфы до Нового Уренгоя приземлился в Тюмени из-за технической неисправности. Сейчас самолет временно отстранен от полетов, его проверяют технические службы. Пассажиры были отправлены в Новый Уренгой резервным бортом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...