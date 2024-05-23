ЛДПР в ЯНАО определила кандидата на довыборы в Тюменскую облдуму. Инсайд

Глава городского отдела ЛДПР в ЯНАО будет избираться в Тюменскую областную думу
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Руководитель отделения ЛДПР в Ноябрьске планирует избираться депутатом Тюменской облдумы
Руководитель отделения ЛДПР в Ноябрьске планирует избираться депутатом Тюменской облдумы Фото:

Глава отделения ЛДПР в Ноябрьске (ЯНАО) Сергей Швидченко будет участвовать в довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом агентству сообщили собеседники в политических кругах Ямала.

«Решили, что заводить в тюмоблдуму будут именно Швидченко. Кроме того, он — основной кандидат парти на выборах в думу Ноябрьска. Даже если пройти в областной парламент не удастся, у него появится дополнительное эфирное время, лишние плакаты и прочие ресурсы, что увеличит шансы на получение мандата в его городе», — рассказали агентству источники.

Утверждать кандидатуру участника довыборов от партии должен будет глава тюменской ячейки ЛДПР Владимир Сысоев. При этом, по словам источников, партийцы и на Ямале, и в Тюмени заочно поддержали выдвижение Швидченко.

Представители тюменского отделения ЛДПР подтвердили, что на довыборы в Тюменскую областную думу по муравленковскому избирательному округу вероятнее всего будет выдвинут Сергей Швидченко. «Перед выдвижением он должен пройти согласование на уровне полпреда председателя ЛДПР в УрФО Владимира Сысоева. Выдвигать кандидата будут в Тюмени на региональной конференции», — рассказали корреспонденту.

Сам Сергей Швидченко также подтвердил корреспонденту URA.RU планы по участию в выборных процедурах в Тюмени и Ноябрьске. «На сегодняшний день это все на словах. Пока и от городского отделения кандидаты не выдвигались, собрание будет только в начале июня. То же самое касается довыборов Тюменскую областную думу — договорились только о том, что партия планирует меня выдвигать», — пояснил Швидченко.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Сергей Швидченко стал основным претендентом от ЛДПР на место в городской думе Ноябрьска. Участвуя и в тюменских выборах он будет конкурировать за депутатский мандат с бывшим замгубернатора ЯНАО Александром Мажаровым.

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Глава отделения ЛДПР в Ноябрьске (ЯНАО) Сергей Швидченко будет участвовать в довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом агентству сообщили собеседники в политических кругах Ямала. «Решили, что заводить в тюмоблдуму будут именно Швидченко. Кроме того, он — основной кандидат парти на выборах в думу Ноябрьска. Даже если пройти в областной парламент не удастся, у него появится дополнительное эфирное время, лишние плакаты и прочие ресурсы, что увеличит шансы на получение мандата в его городе», — рассказали агентству источники. Утверждать кандидатуру участника довыборов от партии должен будет глава тюменской ячейки ЛДПР Владимир Сысоев. При этом, по словам источников, партийцы и на Ямале, и в Тюмени заочно поддержали выдвижение Швидченко. Представители тюменского отделения ЛДПР подтвердили, что на довыборы в Тюменскую областную думу по муравленковскому избирательному округу вероятнее всего будет выдвинут Сергей Швидченко. «Перед выдвижением он должен пройти согласование на уровне полпреда председателя ЛДПР в УрФО Владимира Сысоева. Выдвигать кандидата будут в Тюмени на региональной конференции», — рассказали корреспонденту. Сам Сергей Швидченко также подтвердил корреспонденту URA.RU планы по участию в выборных процедурах в Тюмени и Ноябрьске. «На сегодняшний день это все на словах. Пока и от городского отделения кандидаты не выдвигались, собрание будет только в начале июня. То же самое касается довыборов Тюменскую областную думу — договорились только о том, что партия планирует меня выдвигать», — пояснил Швидченко. Ранее URA.RU сообщало о том, что Сергей Швидченко стал основным претендентом от ЛДПР на место в городской думе Ноябрьска. Участвуя и в тюменских выборах он будет конкурировать за депутатский мандат с бывшим замгубернатора ЯНАО Александром Мажаровым.
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