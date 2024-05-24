«Курганстальмост» требует десятки млн с ямальской фирмы депутата-олигарха Нака

Предприятие «Курганстальмост», которое принадлежит промышленнику Дмитрию Парышеву, требует более 20 миллионов рублей от компании «Ямалтрансстрой» бизнеса и депутата Тюменской облдумы Игоря Нака. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.
«ЗАО „Курганстальмост“ обратилось с исковым заявлением к АО „‚Ямалтрансстрой‘ о взыскании задолженности по договору поставки продукции от 15.05.2023 в размере 23 823 552 рублей; расходов по оплате госпошлины в размере 142 118 рублей“, — говорится в картотеке суда. Заявление принято к производству, следующее заседание назначено на 17 июля 2024 года.
По данным СБИС, АО «Ямалтрансстрой» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Доходы компании за 2023 год составили более 43 млрд рублей. Игорь Нак не только является владельцем предприятия, но и занимает должность гендиректора. Является одним из самых богатых депутатов Заксобрания Тюменской области.
Ранее URA.RU писало, что компания турецкого инвестора погасила перед «Курганстальмостом» миллионные долги. Фирма «Лимакмаращавтодороги» из Уфы оплатила задолженность на сумму более 14 млн рублей.
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