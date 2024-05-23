23 мая 2024

Путин передал Лукашенко привет от Си Цзиньпина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко (архивное фото)
Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Такое видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали маяк».

«После выборов это один из первых визитов, после Китайской Народной Республики — наших друзей. Мы обсудим наши отношения и в контексте с Китайской Народной Республикой», — сказал Лукашенко. На что Путин ответил ему, что председатель КНР вспоминал о нем «добрым словом».

В ночь на 24 мая глава РФ прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Там Путин встретился с лидером Белоруссии. На встрече они обсудят учения по применению ядерного оружия и поговорят о спецоперации на Украине.

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Президент России Владимир Путин передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Такое видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали маяк». «После выборов это один из первых визитов, после Китайской Народной Республики — наших друзей. Мы обсудим наши отношения и в контексте с Китайской Народной Республикой», — сказал Лукашенко. На что Путин ответил ему, что председатель КНР вспоминал о нем «добрым словом». В ночь на 24 мая глава РФ прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Там Путин встретился с лидером Белоруссии. На встрече они обсудят учения по применению ядерного оружия и поговорят о спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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