Президент России Владимир Путин передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Такое видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали маяк».
«После выборов это один из первых визитов, после Китайской Народной Республики — наших друзей. Мы обсудим наши отношения и в контексте с Китайской Народной Республикой», — сказал Лукашенко. На что Путин ответил ему, что председатель КНР вспоминал о нем «добрым словом».
В ночь на 24 мая глава РФ прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Там Путин встретился с лидером Белоруссии. На встрече они обсудят учения по применению ядерного оружия и поговорят о спецоперации на Украине.
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