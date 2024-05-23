23 мая 2024

В столице ЯНАО продают конфеты от известного бренда с «живой» начинкой. Фото

В Салехарде покупатель обнаружил живых личинок в конфетах
© Служба новостей «URA.RU»
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В купленных батончиках от компании "Рот Фронт" северянин нашел личинок
В купленных батончиках от компании "Рот Фронт" северянин нашел личинок Фото:

В Салехарде (ЯНАО) покупатель конфет поделился фото с приобретенными сладостями от бренда «Рот Фронт». В начинке батончиков северянин обнаружил личинок. Об этом сообщает сообщество «Подслушано в Салехарде» в сети «ВКонтакте».

«Конфеты „Рот Фронт“. Нашли живую личинку, пересмотрели все конфеты, которые купили, почти все такие же», — говорится в сообщении. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО торгуют потенциально опасной клубникой. Стоит ли покупать ягоду на уличных точках, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

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В Салехарде (ЯНАО) покупатель конфет поделился фото с приобретенными сладостями от бренда «Рот Фронт». В начинке батончиков северянин обнаружил личинок. Об этом сообщает сообщество «Подслушано в Салехарде» в сети «ВКонтакте». «Конфеты „Рот Фронт“. Нашли живую личинку, пересмотрели все конфеты, которые купили, почти все такие же», — говорится в сообщении.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО торгуют потенциально опасной клубникой. Стоит ли покупать ягоду на уличных точках, рассказали специалисты Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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