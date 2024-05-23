В купленных батончиках от компании "Рот Фронт" северянин нашел личинок
В Салехарде (ЯНАО) покупатель конфет поделился фото с приобретенными сладостями от бренда «Рот Фронт». В начинке батончиков северянин обнаружил личинок. Об этом сообщает сообщество «Подслушано в Салехарде» в сети «ВКонтакте».
«Конфеты „Рот Фронт“. Нашли живую личинку, пересмотрели все конфеты, которые купили, почти все такие же», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО торгуют потенциально опасной клубникой. Стоит ли покупать ягоду на уличных точках, рассказали специалисты Роспотребнадзора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!