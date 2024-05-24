Российские войска освободили 50% Волчанска: карта СВО на 24 мая

ВС РФ освободили от ВСУ больше половины территории Волчанска в Харьковской области. По словам координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого, российская армия активно продвигается вперед. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU.
50% Волчанска под контролем ВС РФ
Российская армия освободила чуть больше половины города Волчанска в Харьковской области. Водолацкий отметил активное продвижение ВС РФ вперед и заявил, что полное взятие под контроль населенного пункта откроет пункт к освобождению других территорий.
Харьковское направление
Вертолеты ВС РФ нанесли удар по замаскированной технике ВСУ в Харьковской области. Ми-35 и Ка-52 уничтожили украинские машины неуправляемыми авиационными ракетами. В Минобороны РФ сообщили, что удар также пошел и по опорным пунктам ВСУ. После успешного выполнения задачи экипажи вернулись в аэропорт вылета.
ВС РФ также нанесли удар по целям в городе Чугуеве. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что прилеты шли утром около семи утра. Атака была по области, перевалочного пункта снабжения войск Украины боекомплектами и горюче-смазочными материалами.
По информации «Военкоров Русской Весны», российская группировка войск «Север» продвигается и уничтожает врага в Волчанске и у Липцев. На Липцовском направлении ВС РФ продвинулись вперед от 100 до 300 метров и обратили ВСУ в бегство.
Донецкое и Южно-Донецкое направление
На времевском участке южно-донецкого направления бойцы ВС РФ в течение пяти дней удерживали опорный пункт ВСУ. Захватила опорник украинских военных российская штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, заявили в Минобороны РФ. Российские военные вместе с опорным пунктом взяли промзону и вынесли гранаты американского производства М-67, западные ручные гранатометы и противотанковые мины.
На донецком направлении российский расчет БПЛА уничтожил более тысячи целей с начала спецоперации. По заявлению Минобороны РФ, ежедневно в ходе ведения разведки в зоне СВО расчеты выявляют и атакуют наблюдательные пункты ВСУ, их схроны, склады с боеприпасами, легкобронированную технику. Удары ведутся также по позициям противника и скоплениям живой силы украинских военных.
ВСУ пытались уничтожить группу сослуживцев
Украинские войска обстрелами артиллерии пытались уничтожить группу сослуживцев, которая сдалась в плен ВС РФ около населенного пункта Урожайное. В плен к российским военным перешли пятеро военнослужащих Украины. По словам бойцов ВС РФ, чтобы выжить под обстрелами, пришлось рыть в окопах углубления.
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