Военкор Ткач: для бегства ВСУ из Харькова не придется окружать город

14 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Для того, чтобы украинские военные начали отступать из Харькова, достаточно взять город в полукольцо со стороны российско-украинской границы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. — Сейчас в сводках Минобороны РФ активно стало появляться харьковское направление. Как, на ваш взгляд, Россия может освободить столицу региона? — Достаточно выйти со стороны нашей границы ближе к Харькову. Дальше сам охват города уже пойдет гораздо проще. Нужно найти достаточное количество войск, использовать их, взяв Харьков сначала в полукольцо, потом завершить охват, оставив только небольшой выход, чтобы украинские войска могли сбежать оттуда. — Какие проблемы могут возникнуть во время данной наступательной операции? — Главная проблема, которая может быть — это все-таки наличие некоторых подготовленных позиций для обороны украинской стороны. Если у них действительно получилось как следует окопаться, то они смогут замедлить наше продвижение. Придется прикладывать определенные усилия для того, чтобы эти укрепления преодолеть. — Российские войска уже пытались занять территорию Харькова. Отличается ли ситуация сейчас на данном направлении? — Это будет намного проще сделать, чем, скажем, в начале спецоперации. Сейчас появились корректируемые боеприпасы, авиабомбы. Они эффективные, стоят не дорого и сделать их можно много. Точность довольно большая, отклонение от цели — около пяти метров при массе авиабомбы до 1500 килограмм. Это практически точно в цель. По беспилотникам мы как минимум не уступаем, а скорее даже превосходим противника. — Украинская сторона всячески показывала, что готова к наступлению на Харьков. Почему же сейчас они говорят об обратном? — Мне вообще немного непонятна ситуация с украинской точки зрения. Они обстреливали Белгород, делали все для того, чтобы наши войска наступали на Харьков, провоцировали, а теперь кричат, что у не получается. Военачальники друг друга обвиняют в провале. Похоже, что там полнейшая некомпетентность, развал, то есть внутренние какие-то проблемы власти. Несмотря на то, что Америка одобрила им дополнительно 400 миллионов долларов помощи, дела идут не очень. Открытие второго фронта может так растянуть их силы, что это будет критично для них. Они не смогут сдерживать наши войска. — Чем, на ваш взгляд, закончится противостояние на данном участке фронта? — Медленное продвижение, которое сейчас у нас идет, как его еще называют «тактическое наступление», уже может закончиться какими-то прорывами, быстрыми окружениями. Причем непонятно, где это произойдет. Мы пробуем их линию обороны везде. Где она похуже — продвинулись, где они еще держатся — остаемся на прежних позициях. То есть в любой момент можем где угодно прорваться. Украинские войска активно вели обстрел Белгорода и соседних городов из Харьковской области. Киевский режим заявлял, что ждет наступления РФ на данном направлении и готовит оборону. Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом (Харьковская область). Украинские военнослужащие сравнили наступательные действия РФ с адом. Как отметил глава региональной военной администрации Олег Синегубов, расширение линии фронта в Харьковской области, успехи РФ и неудачи украинской армии обусловлены задержками западной военной помощи.