Курганец стал миллионером, чтобы отремонтировать дом после паводка

Глава многодетной семьи в Кургане получил сертификат на сумму около миллиона рублей, чтобы сделать капремонт в доме после наводнения. Об этом сообщили представители пресс-службы региональных властей в своем telegram-канале.
«В Кургане многодетная семья Лабзиных, проживающая в СНТ „КМЗ-1“, получила сертификат на значительную сумму, почти в миллион рублей на ремонт дома после паводка. Документ вручил директор департамента социальной политики Иван Смирных», — говорится в сообщении представителей областных властей.
Ранее Смирных отмечал, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Он добавил, что если речь идет о необходимости капремонта, то после заключения экспертов будет предоставляться выплата из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр.
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Глава многодетной семьи в Кургане получил сертификат на сумму около миллиона рублей, чтобы сделать капремонт в доме после наводнения. Об этом сообщили представители пресс-службы региональных властей в своем telegram-канале. «В Кургане многодетная семья Лабзиных, проживающая в СНТ „КМЗ-1“, получила сертификат на значительную сумму, почти в миллион рублей на ремонт дома после паводка. Документ вручил директор департамента социальной политики Иван Смирных», — говорится в сообщении представителей областных властей. Ранее Смирных отмечал, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Он добавил, что если речь идет о необходимости капремонта, то после заключения экспертов будет предоставляться выплата из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр.