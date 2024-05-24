Курганец стал миллионером, чтобы отремонтировать дом после паводка

24 мая 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Курганцу выдали сертификат на млн рублей для ремонта дома после паводка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Глава многодетной семьи в Кургане получил сертификат на сумму около миллиона рублей, чтобы сделать капремонт в доме после наводнения. Об этом сообщили представители пресс-службы региональных властей в своем telegram-канале. «В Кургане многодетная семья Лабзиных, проживающая в СНТ „КМЗ-1“, получила сертификат на значительную сумму, почти в миллион рублей на ремонт дома после паводка. Документ вручил директор департамента социальной политики Иван Смирных», — говорится в сообщении представителей областных властей. Ранее Смирных отмечал, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Он добавил, что если речь идет о необходимости капремонта, то после заключения экспертов будет предоставляться выплата из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава многодетной семьи в Кургане получил сертификат на сумму около миллиона рублей, чтобы сделать капремонт в доме после наводнения. Об этом сообщили представители пресс-службы региональных властей в своем telegram-канале. «В Кургане многодетная семья Лабзиных, проживающая в СНТ „КМЗ-1“, получила сертификат на значительную сумму, почти в миллион рублей на ремонт дома после паводка. Документ вручил директор департамента социальной политики Иван Смирных», — говорится в сообщении представителей областных властей. Ранее Смирных отмечал, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Он добавил, что если речь идет о необходимости капремонта, то после заключения экспертов будет предоставляться выплата из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр.