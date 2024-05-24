Курганец стал миллионером, чтобы отремонтировать дом после паводка

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Курганцу выдали сертификат на млн рублей для ремонта дома после паводка (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Глава многодетной семьи в Кургане получил сертификат на сумму около миллиона рублей, чтобы сделать капремонт в доме после наводнения. Об этом сообщили представители пресс-службы региональных властей в своем telegram-канале.

«В Кургане многодетная семья Лабзиных, проживающая в СНТ „КМЗ-1“, получила сертификат на значительную сумму, почти в миллион рублей на ремонт дома после паводка. Документ вручил директор департамента социальной политики Иван Смирных», — говорится в сообщении представителей областных властей.

Ранее Смирных отмечал, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Он добавил, что если речь идет о необходимости капремонта, то после заключения экспертов будет предоставляться выплата из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр.

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Глава многодетной семьи в Кургане получил сертификат на сумму около миллиона рублей, чтобы сделать капремонт в доме после наводнения. Об этом сообщили представители пресс-службы региональных властей в своем telegram-канале. «В Кургане многодетная семья Лабзиных, проживающая в СНТ „КМЗ-1“, получила сертификат на значительную сумму, почти в миллион рублей на ремонт дома после паводка. Документ вручил директор департамента социальной политики Иван Смирных», — говорится в сообщении представителей областных властей. Ранее Смирных отмечал, что жители Курганской области, чьи дома пострадали в результате паводка, получат деньги на ремонт или строительство жилья согласно нормам Минстроя РФ. Он добавил, что если речь идет о необходимости капремонта, то после заключения экспертов будет предоставляться выплата из расчета 7 тысяч рублей за квадратный метр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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