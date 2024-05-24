«Коммерсант»: в деле экс-командующего Попова фигурировал погибший герой РФ

В уголовном деле бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армией генерал-майора Ивана Попова фигурирует еще один генерал, удостоенный звания «Героя России». Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Изначально в материалах [дела] фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО. Однако еще до начала полноценного расследования он погиб и посмертно был удостоен звания "Героя России"», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Ивану Попову выдвинули 24 мая, а заключили под стражу еще 17 мая. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей, закупленных администрацией Запорожской области. Погибший генерал, считает следствие, перевел часть средств с продажи изделий Попову на банковскую карточку.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Попов был арестован на два месяца. Сам генерал вину не признал, оспорил решение об аресте и сравнил свое дело с шоу. Подробнее о том, чем известен военный, — в материале URA.RU.
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