24 мая 2024

«Коммерсант»: в деле экс-командующего Попова фигурировал погибший герой РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фигурант погиб еще до расследования и был удостоен звания «Герой России» посмертно
Фигурант погиб еще до расследования и был удостоен звания «Герой России» посмертно Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В уголовном деле бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армией генерал-майора Ивана Попова фигурирует еще один генерал, удостоенный звания «Героя России». Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Изначально в материалах [дела] фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО. Однако еще до начала полноценного расследования он погиб и посмертно был удостоен звания "Героя России"», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Ивану Попову выдвинули 24 мая, а заключили под стражу еще 17 мая. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей, закупленных администрацией Запорожской области. Погибший генерал, считает следствие, перевел часть средств с продажи изделий Попову на банковскую карточку.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Попов был арестован на два месяца. Сам генерал вину не признал, оспорил решение об аресте и сравнил свое дело с шоу. Подробнее о том, чем известен военный, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В уголовном деле бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армией генерал-майора Ивана Попова фигурирует еще один генерал, удостоенный звания «Героя России». Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «Изначально в материалах [дела] фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО. Однако еще до начала полноценного расследования он погиб и посмертно был удостоен звания "Героя России"», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Ивану Попову выдвинули 24 мая, а заключили под стражу еще 17 мая. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей, закупленных администрацией Запорожской области. Погибший генерал, считает следствие, перевел часть средств с продажи изделий Попову на банковскую карточку. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Попов был арестован на два месяца. Сам генерал вину не признал, оспорил решение об аресте и сравнил свое дело с шоу. Подробнее о том, чем известен военный, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...