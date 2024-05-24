24 мая 2024

В ЯНАО открылся автосервис крупной федеральной сети

В Муравленко открылся автосервис федеральной сети «Белый сервис»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Муравленко бывший ледовый корт превратился в современный комплекс Фото:

В Муравленко (ЯНАО) открылся автосервис федеральной компании «Белый сервис», которая занимается послегарантийным обслуживанием автомобилей любых марок. Об этом сообщил центр «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь жители и гости города Муравленко могут быть уверены в качестве обслуживания своих автомобилей в новом автосервисе под федеральным брендом. На одной площадке можно воспользоваться услугами: мойки, станции техобслуживания, магазина автозапчастей и товаров для туризма», — написали в группе.

Этот проект появился благодаря инициативе предпринимателя Василия Сапонова. Он переоборудовал в городе здание бывшего ледового корта «Дружба». Теперь оно превратилось в современный комплекс площадью 2000 квадратных метров. Отмечается, что центр «Мой бизнес» компенсировал покупку франшизы, а также предоставил льготный займ на реализацию проекта.

«Белый сервис» — это федеральная сеть автосервисов, специализирующихся на послегарантийном обслуживании авто любых марок. Бесплатные диагностики подвески, тормозной системы, шин и амортизаторов. Она состоит из более чем 60 мастерских по обслуживанию и ремонту.

В ЯНАО по итогам января и февраля 2024 года самыми высокодоходными стали компании по ремонту автомобилей. Прибыль показали 92,3% компаний. На втором месте расположились риелторские компании.

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В Муравленко (ЯНАО) открылся автосервис федеральной компании «Белый сервис», которая занимается послегарантийным обслуживанием автомобилей любых марок. Об этом сообщил центр «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте». «Теперь жители и гости города Муравленко могут быть уверены в качестве обслуживания своих автомобилей в новом автосервисе под федеральным брендом. На одной площадке можно воспользоваться услугами: мойки, станции техобслуживания, магазина автозапчастей и товаров для туризма», — написали в группе. Этот проект появился благодаря инициативе предпринимателя Василия Сапонова. Он переоборудовал в городе здание бывшего ледового корта «Дружба». Теперь оно превратилось в современный комплекс площадью 2000 квадратных метров. Отмечается, что центр «Мой бизнес» компенсировал покупку франшизы, а также предоставил льготный займ на реализацию проекта. «Белый сервис» — это федеральная сеть автосервисов, специализирующихся на послегарантийном обслуживании авто любых марок. Бесплатные диагностики подвески, тормозной системы, шин и амортизаторов. Она состоит из более чем 60 мастерских по обслуживанию и ремонту. В ЯНАО по итогам января и февраля 2024 года самыми высокодоходными стали компании по ремонту автомобилей. Прибыль показали 92,3% компаний. На втором месте расположились риелторские компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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