В ЯНАО открылся автосервис крупной федеральной сети

В Муравленко открылся автосервис федеральной сети «Белый сервис»

25 мая 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

В Муравленко бывший ледовый корт превратился в современный комплекс Фото: Анна Майорова © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) открылся автосервис федеральной компании «Белый сервис», которая занимается послегарантийным обслуживанием автомобилей любых марок. Об этом сообщил центр «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте». «Теперь жители и гости города Муравленко могут быть уверены в качестве обслуживания своих автомобилей в новом автосервисе под федеральным брендом. На одной площадке можно воспользоваться услугами: мойки, станции техобслуживания, магазина автозапчастей и товаров для туризма», — написали в группе. Этот проект появился благодаря инициативе предпринимателя Василия Сапонова. Он переоборудовал в городе здание бывшего ледового корта «Дружба». Теперь оно превратилось в современный комплекс площадью 2000 квадратных метров. Отмечается, что центр «Мой бизнес» компенсировал покупку франшизы, а также предоставил льготный займ на реализацию проекта. «Белый сервис» — это федеральная сеть автосервисов, специализирующихся на послегарантийном обслуживании авто любых марок. Бесплатные диагностики подвески, тормозной системы, шин и амортизаторов. Она состоит из более чем 60 мастерских по обслуживанию и ремонту. В ЯНАО по итогам января и февраля 2024 года самыми высокодоходными стали компании по ремонту автомобилей. Прибыль показали 92,3% компаний. На втором месте расположились риелторские компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Муравленко (ЯНАО) открылся автосервис федеральной компании «Белый сервис», которая занимается послегарантийным обслуживанием автомобилей любых марок. Об этом сообщил центр «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте». «Теперь жители и гости города Муравленко могут быть уверены в качестве обслуживания своих автомобилей в новом автосервисе под федеральным брендом. На одной площадке можно воспользоваться услугами: мойки, станции техобслуживания, магазина автозапчастей и товаров для туризма», — написали в группе. Этот проект появился благодаря инициативе предпринимателя Василия Сапонова. Он переоборудовал в городе здание бывшего ледового корта «Дружба». Теперь оно превратилось в современный комплекс площадью 2000 квадратных метров. Отмечается, что центр «Мой бизнес» компенсировал покупку франшизы, а также предоставил льготный займ на реализацию проекта. «Белый сервис» — это федеральная сеть автосервисов, специализирующихся на послегарантийном обслуживании авто любых марок. Бесплатные диагностики подвески, тормозной системы, шин и амортизаторов. Она состоит из более чем 60 мастерских по обслуживанию и ремонту. В ЯНАО по итогам января и февраля 2024 года самыми высокодоходными стали компании по ремонту автомобилей. Прибыль показали 92,3% компаний. На втором месте расположились риелторские компании.