Аналитики назвали самые прибыльные компании в ЯНАО

Росстат: в ЯНАО самыми прибыльными стали компании розничной и оптовой торговли

04 мая 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

Прибыль в начале 2024 года показали 92,3% компаний розничной и оптовой торговли Фото: Игорь Пантин © URA.RU В ЯНАО по итогам января и февраля 2024 года самыми прибыльными стали организации в сфере розничной и оптовой торговли, а также компании по ремонту автомобилей. По данным аналитиков Росстата, превышение доходов над расходами зафиксировано в 92% вышеуказанных предприятий. «В ЯНАО среди организаций розничной и оптовой торговли, а также предприятий по ремонту автомобилей и мототехники прибыль показали 92,3% компаний. Показатели рассчитаны по итогам января и февраля 2024 года», — сообщают аналитики Росстата. На втором месте расположились риелторские компании. Среди них прибыль по итогам первых двух месяцев показали 73,3% организаций. Третье место заняли предприятия занимающиеся обеспечением населения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха. Прибыльными среди них является 72,7% фирм. Всего на Ямале прибыль по итогам периода показало 65,5%. Доля убыточных компаний составила 34,5%. Жители ЯНАО в январе — феврале 2024 года стали меньше проявлять интереса к барам, ресторанам и кафе. Ямальцы на 2,4% снизили затраты на покупки в заведениях общественного питания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО по итогам января и февраля 2024 года самыми прибыльными стали организации в сфере розничной и оптовой торговли, а также компании по ремонту автомобилей. По данным аналитиков Росстата, превышение доходов над расходами зафиксировано в 92% вышеуказанных предприятий. «В ЯНАО среди организаций розничной и оптовой торговли, а также предприятий по ремонту автомобилей и мототехники прибыль показали 92,3% компаний. Показатели рассчитаны по итогам января и февраля 2024 года», — сообщают аналитики Росстата. На втором месте расположились риелторские компании. Среди них прибыль по итогам первых двух месяцев показали 73,3% организаций. Третье место заняли предприятия занимающиеся обеспечением населения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха. Прибыльными среди них является 72,7% фирм. Всего на Ямале прибыль по итогам периода показало 65,5%. Доля убыточных компаний составила 34,5%. Жители ЯНАО в январе — феврале 2024 года стали меньше проявлять интереса к барам, ресторанам и кафе. Ямальцы на 2,4% снизили затраты на покупки в заведениях общественного питания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.