Появилось видео, как штурмовали квартиру устроившего стрельбу в Петербурге

Пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга опубликовала видео штурма квартиры мужчины, стрелявшего с балкона дома по улице Народной по сотрудникам полиции. На кадрах минимум пятеро силовиков пытаются открыть дверь забаррикадировавшегося стрелка.
«Штурм сотрудниками петербургского СОБР Росгвардии квартиры „стрелка“ на Народной улице», — так подписано видео, опубликованное в telegram-канале ведомства. В момент вскрытия двери звучит хлопок, а на следующих кадрах силовики уже находятся внутри помещения.
Забаррикадировавшийся мужчина, насильно удерживавший в заложниках свою жену, открыл огонь по полиции 25 мая. Из-за сопротивления аресту он был застрелен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.