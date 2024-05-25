25 мая 2024

Появилось видео, как штурмовали квартиру устроившего стрельбу в Петербурге

Дело возбуждено по факту стрельбы по полицейским в Санкт-Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиру стрелка штурмовали сотрудники подразделения Росгвардии — СОБР
Квартиру стрелка штурмовали сотрудники подразделения Росгвардии — СОБР Фото:

Пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга опубликовала видео штурма квартиры мужчины, стрелявшего с балкона дома по улице Народной по сотрудникам полиции. На кадрах минимум пятеро силовиков пытаются открыть дверь забаррикадировавшегося стрелка.

«Штурм сотрудниками петербургского СОБР Росгвардии квартиры „стрелка“ на Народной улице», — так подписано видео, опубликованное в telegram-канале ведомства. В момент вскрытия двери звучит хлопок, а на следующих кадрах силовики уже находятся внутри помещения.

Забаррикадировавшийся мужчина, насильно удерживавший в заложниках свою жену, открыл огонь по полиции 25 мая. Из-за сопротивления аресту он был застрелен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.

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Пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга опубликовала видео штурма квартиры мужчины, стрелявшего с балкона дома по улице Народной по сотрудникам полиции. На кадрах минимум пятеро силовиков пытаются открыть дверь забаррикадировавшегося стрелка. «Штурм сотрудниками петербургского СОБР Росгвардии квартиры „стрелка“ на Народной улице», — так подписано видео, опубликованное в telegram-канале ведомства. В момент вскрытия двери звучит хлопок, а на следующих кадрах силовики уже находятся внутри помещения. Забаррикадировавшийся мужчина, насильно удерживавший в заложниках свою жену, открыл огонь по полиции 25 мая. Из-за сопротивления аресту он был застрелен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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