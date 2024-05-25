Ники Минаж попала в серьезный скандал из-за наркотиков в Амстердаме: главное

Певица и рэп-исполнительница из США Ники Минаж была задержана в аэропорту Амстердама (Нидерланды) по подозрению в хранении наркотиков. Главная информация о скандале — в материале URA.RU.
Арест в аэропорту за наркотики
Ники Минаж была задержана за хранение легких наркотиков в частном аэропорте Схипхол, сообщает нидерландское издание NL Times. Певица была взята под стражу после просьбы от сотрудников паспортного контроля провести дополнительный досмотр багажа. В своих соцсетях она рассказала, что их смутило то, что певица снимала весь процесс на видео.
Источник издания в Королевской военной полиции заявил, что после задержания девушку должны были допросить, а найденные наркотики взвесить. Сама Ники Минаж в своих социальных сетях подтвердила информацию о задержании, но отрицала свою вину.
Певицу отпустили со штрафом
Позже полиция Нидерландов отпустила рэп-исполнительницу после нескольких часов допроса, однако ей был назначен штраф в размере 350 евро за попытку вывоза наркотиков из страны. По утверждению представителей прокуратуры, речь идет «менее чем о ста граммах», однако такого количества было достаточно, чтобы наложить штраф.
По словам представителя местного министерства юстиции, дело в отношении Ники Минаж закрыто. «Дело Минаж теперь улажено, она вольна идти и стоять там, где ей заблагорассудится», — передает информацию источника портал NU.nl.
Отмена концерта Ники Минаж в Манчестере
До инцидента у певицы прошел концерт в самом Амстердаме. После этого был запланирован концерт на Co-Op Live Arena в Манчестере (Великобритания), однако выступление было отменено из-за задержания Минаж.
Рэп-исполнительницу освободили незадолго до времени начала концерта, куда уже пустили толпы фанатов. Газета Daily Mail уточняет, что тысячи пришедших на мероприятие горожан ожидали выступление до последнего, но организаторы мероприятия заявили о переносе даты выступления.
«Мы глубоко разочарованы неудобствами, которые это вызвало», — сказали по громкоговорителю. Разочарованные фанаты освистывали и кричали во весь голос, однако позже ушли с концертной площадки.
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