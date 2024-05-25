25 мая 2024
24 мая 2024

Шумков: курганские бизнесмены не побоялись взять судьбу в свои руки

Курганский губернатор Шумков поздравил предпринимателей с праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумков отметил роль предпринимателей в развитии региона Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и подчеркнул, что они не побоялись взять на себя ответственность за бизнес и вносят огромный вклад в развитие региона. Поздравление главы области опубликовала пресс-служба региональных властей в своем telegram-канале.

«Однажды вы не побоялись взять судьбу в свои руки. Теперь от вас во многом зависит, как меняется регион. И мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели развивались, реализовывали свой потенциал именно в Курганской области», — подчеркнул Шумков, обращаясь в поздравлении к представителям бизнеса.

Губернатор пообещал расширить меры поддержки предпринимательства в области, в том числе, за счет льготного кредитования и строительства индустриальных парков. Шумков добавил, что регион стал лидером в России по темпам роста реального сектора экономики и в этом есть заслуга курганских бизнесменов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и подчеркнул, что они не побоялись взять на себя ответственность за бизнес и вносят огромный вклад в развитие региона. Поздравление главы области опубликовала пресс-служба региональных властей в своем telegram-канале. «Однажды вы не побоялись взять судьбу в свои руки. Теперь от вас во многом зависит, как меняется регион. И мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели развивались, реализовывали свой потенциал именно в Курганской области», — подчеркнул Шумков, обращаясь в поздравлении к представителям бизнеса. Губернатор пообещал расширить меры поддержки предпринимательства в области, в том числе, за счет льготного кредитования и строительства индустриальных парков. Шумков добавил, что регион стал лидером в России по темпам роста реального сектора экономики и в этом есть заслуга курганских бизнесменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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