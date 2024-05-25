Шумков: курганские бизнесмены не побоялись взять судьбу в свои руки

Курганский губернатор Шумков поздравил предпринимателей с праздником

26 мая 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Шумков отметил роль предпринимателей в развитии региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и подчеркнул, что они не побоялись взять на себя ответственность за бизнес и вносят огромный вклад в развитие региона. Поздравление главы области опубликовала пресс-служба региональных властей в своем telegram-канале. «Однажды вы не побоялись взять судьбу в свои руки. Теперь от вас во многом зависит, как меняется регион. И мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели развивались, реализовывали свой потенциал именно в Курганской области», — подчеркнул Шумков, обращаясь в поздравлении к представителям бизнеса. Губернатор пообещал расширить меры поддержки предпринимательства в области, в том числе, за счет льготного кредитования и строительства индустриальных парков. Шумков добавил, что регион стал лидером в России по темпам роста реального сектора экономики и в этом есть заслуга курганских бизнесменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил предпринимателей с профессиональным праздником и подчеркнул, что они не побоялись взять на себя ответственность за бизнес и вносят огромный вклад в развитие региона. Поздравление главы области опубликовала пресс-служба региональных властей в своем telegram-канале. «Однажды вы не побоялись взять судьбу в свои руки. Теперь от вас во многом зависит, как меняется регион. И мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели развивались, реализовывали свой потенциал именно в Курганской области», — подчеркнул Шумков, обращаясь в поздравлении к представителям бизнеса. Губернатор пообещал расширить меры поддержки предпринимательства в области, в том числе, за счет льготного кредитования и строительства индустриальных парков. Шумков добавил, что регион стал лидером в России по темпам роста реального сектора экономики и в этом есть заслуга курганских бизнесменов.