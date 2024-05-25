Свердловских борцов с коррупцией, задержанных после ареста шефа, отпустили

26 мая 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Задержанных 24 мая сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева и Игоря Уралова, которым могут вменять мошенничество на сумму до 30 млн рублей, отпустили домой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Претензии к ним появились после ареста их начальника — полковника Андрея Дьякова. «Насколько я знаю, они решили сотрудничать [со следствием], поэтому их отпустили под подписку или обязательство явки», — поделился собеседник агентства. Его слова подтверждаются тем, что ни в один из судов Екатеринбурга не поступало ходатайство об избрании меры пресечения для фигурантов — так, по крайней мере, заявили корреспонденту. В свердловском СУ СК от комментариев воздержались. Связано ли задержание Уралова и Мальцева с делом в отношении Дьякова, доподлинно не известно. «Возможно, они дали против него показания», — допустил источник. Дьякова задержали 21 мая. Его обвинили в получении взятки (на сумму около 200 млн рублей) и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил его в СИЗО. По версии следствия, Дьяков брал деньги с директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Последнего считают сообщником экс-невестки бывшего глава Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») получили незаконные налоговые вычеты на сумму от 500 миллионов до миллиарда рублей. Дьяков вину отрицает. Подробнее об уголовном деле силовика — в сюжете URA.RU.