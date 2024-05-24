В деле задержанных свердловских борцов с коррупцией фигурируют 30 млн

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, форма, полиция, гибдд, полицейский, мундир
Претензии к силовикам возникли после ареста начальника Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Оперативникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгению Мальцеву и Игорю Уралову могут вменять мошенничество (ст. 159 УК РФ) на сумму до 30 миллионов рублей. Об этом сообщил URA.RU источник в силовой среде.

«Мальцеву и Уралову вменяют мошенничество. Речь может идти о сумме в 30 миллионов», — пояснил собеседник агентства. Где сейчас находятся силовики, неясно. В пресс-службе свердловского СУ СК не смогли ответить на вопрос журналиста. Ответ от регионального УФСБ ожидается.

Связано ли задержание Уралова и Мальцева с делом в отношении их начальника Андрея Дьякова, собеседнику неизвестно. Дьяков был задержан 21 мая. Его обвинили в получении взятки (на сумму около 200 млн рублей) и злоупотреблении должностными полномочиями. Накануне его отправили в СИЗО. Следствие считает, что Дьяков брал деньги с директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Последнего считают сообщником экс-невестки бывшего глава Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков вину отрицает. Подробнее об уголовном деле силовика — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оперативникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгению Мальцеву и Игорю Уралову могут вменять мошенничество (ст. 159 УК РФ) на сумму до 30 миллионов рублей. Об этом сообщил URA.RU источник в силовой среде. «Мальцеву и Уралову вменяют мошенничество. Речь может идти о сумме в 30 миллионов», — пояснил собеседник агентства. Где сейчас находятся силовики, неясно. В пресс-службе свердловского СУ СК не смогли ответить на вопрос журналиста. Ответ от регионального УФСБ ожидается. Связано ли задержание Уралова и Мальцева с делом в отношении их начальника Андрея Дьякова, собеседнику неизвестно. Дьяков был задержан 21 мая. Его обвинили в получении взятки (на сумму около 200 млн рублей) и злоупотреблении должностными полномочиями. Накануне его отправили в СИЗО. Следствие считает, что Дьяков брал деньги с директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Последнего считают сообщником экс-невестки бывшего глава Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков вину отрицает. Подробнее об уголовном деле силовика — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...