В деле задержанных свердловских борцов с коррупцией фигурируют 30 млн

24 мая 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Претензии к силовикам возникли после ареста начальника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков Оперативникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгению Мальцеву и Игорю Уралову могут вменять мошенничество (ст. 159 УК РФ) на сумму до 30 миллионов рублей. Об этом сообщил URA.RU источник в силовой среде. «Мальцеву и Уралову вменяют мошенничество. Речь может идти о сумме в 30 миллионов», — пояснил собеседник агентства. Где сейчас находятся силовики, неясно. В пресс-службе свердловского СУ СК не смогли ответить на вопрос журналиста. Ответ от регионального УФСБ ожидается. Связано ли задержание Уралова и Мальцева с делом в отношении их начальника Андрея Дьякова, собеседнику неизвестно. Дьяков был задержан 21 мая. Его обвинили в получении взятки (на сумму около 200 млн рублей) и злоупотреблении должностными полномочиями. Накануне его отправили в СИЗО. Следствие считает, что Дьяков брал деньги с директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Последнего считают сообщником экс-невестки бывшего глава Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков вину отрицает. Подробнее об уголовном деле силовика — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгению Мальцеву и Игорю Уралову могут вменять мошенничество (ст. 159 УК РФ) на сумму до 30 миллионов рублей. Об этом сообщил URA.RU источник в силовой среде. «Мальцеву и Уралову вменяют мошенничество. Речь может идти о сумме в 30 миллионов», — пояснил собеседник агентства. Где сейчас находятся силовики, неясно. В пресс-службе свердловского СУ СК не смогли ответить на вопрос журналиста. Ответ от регионального УФСБ ожидается. Связано ли задержание Уралова и Мальцева с делом в отношении их начальника Андрея Дьякова, собеседнику неизвестно. Дьяков был задержан 21 мая. Его обвинили в получении взятки (на сумму около 200 млн рублей) и злоупотреблении должностными полномочиями. Накануне его отправили в СИЗО. Следствие считает, что Дьяков брал деньги с директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Последнего считают сообщником экс-невестки бывшего глава Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков вину отрицает. Подробнее об уголовном деле силовика — в сюжете URA.RU.