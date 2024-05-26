Силовики нашли у свердловских БДСМ-тусовщиков ножи и фото окровавленных людей

Свердловская полиция изъяла на БДСМ-вечеринке ножи и подозрительные вещества

Участники принесли на БДСМ-вечеринку режущее оружие Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

У участников БДСМ-вечеринки, накрытой силовиками в Белоярском (Свердловская область), нашли при себе ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты и фото окровавленных обнаженных людей, которые хранились в телефоне. Подробности скандальной тусовки URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Почти у каждого второго посетителя, включая дам, при себе были кухонные ножи, лейкопластыри, медицинские клеенки и полиэтиленовые халаты, защищающие от крови. У одного из участников, который, к слову, по образованию хирург, в телефоне были обнаружены фото и видео обнаженных и окровавленных девушек, а также связанных женщин, которых он стегал плетью. Было ощущение, что на вечеринке собрались для проведения какого-то страшного обряда или ритуала», — рассказал собеседник агентства.

Также у многих посетителей при себе были вещества непонятного происхождения. Они хранились в контейнерах из-под «Киндер-сюрпризов», и сейчас отправлены на экспертизу. Кроме этого на тусовке в изобилии хранился специфический инвентарь: плетки, ремни, намордники, наручники, маски, веревки, фаллоимитаторы и прочие БДСМ-приспособления. «Вечеринка при этом не была особо секретной и закрытой. При желании на нее мог попасть любой человек», — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, БДСМ-тусовку прервали силовики. Ее организатора Станислава Словиковского задержали, провели обыск и отпустили. В понедельник, 27 мая, он пришел в следственный комитет на допрос, ему вменяют статью 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» за использование религиозной тематики в БДСМ-перфомансах. В феврале полиция уже появлялась на аналогичном мероприятии. Тогда Словиковский заявлял, что не занимается БДСМ, а посвятит себя искусству.

Вероятно, ножи предназначались для кровопускания — одной из практик БДСМ Фото: источник URA.RU