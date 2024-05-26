26 мая 2024

Екатеринбургский организатор БДСМ-вечеринок приехал на допрос в СК. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Словиковскому грозит уголовная ответственность Фото:

Станислав Словиковский, скандальный организатор БДСМ-вечеринок, приехал на допрос в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга. Общаться с прессой он отказался, передает корреспондент URA.RU. Раннее массовик был задержан во время очередного мероприятия и отпущен домой.

Словиковский, предположительно, прибыл к следователю Алексею Мухачеву со своим адвокатом. Прокомментировать последние события, а именно БДСМ-тусовку, прерванную силовиками, он не захотел.

Уральский БДСМ-хэдлайнер был задержан 25 мая на загородной базе в Белоярском, а после обыска и других оперативных мероприятий отпущен домой. Ему вменяют статью 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Словиковскому грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок от одного года до трех лет. URA.RU публиковало видео скандальной вечеринки, на которую нагрянула полиция.

От общения с журналистами Словиковский отказался
От общения с журналистами Словиковский отказался
Фото:

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Станислав Словиковский, скандальный организатор БДСМ-вечеринок, приехал на допрос в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга. Общаться с прессой он отказался, передает корреспондент URA.RU. Раннее массовик был задержан во время очередного мероприятия и отпущен домой. Словиковский, предположительно, прибыл к следователю Алексею Мухачеву со своим адвокатом. Прокомментировать последние события, а именно БДСМ-тусовку, прерванную силовиками, он не захотел. Уральский БДСМ-хэдлайнер был задержан 25 мая на загородной базе в Белоярском, а после обыска и других оперативных мероприятий отпущен домой. Ему вменяют статью 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Словиковскому грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок от одного года до трех лет. URA.RU публиковало видео скандальной вечеринки, на которую нагрянула полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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