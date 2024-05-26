Екатеринбургский организатор БДСМ-вечеринок приехал на допрос в СК. Фото, видео

27 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Словиковскому грозит уголовная ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Станислав Словиковский, скандальный организатор БДСМ-вечеринок, приехал на допрос в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга. Общаться с прессой он отказался, передает корреспондент URA.RU. Раннее массовик был задержан во время очередного мероприятия и отпущен домой. Словиковский, предположительно, прибыл к следователю Алексею Мухачеву со своим адвокатом. Прокомментировать последние события, а именно БДСМ-тусовку, прерванную силовиками, он не захотел. Уральский БДСМ-хэдлайнер был задержан 25 мая на загородной базе в Белоярском, а после обыска и других оперативных мероприятий отпущен домой. Ему вменяют статью 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Словиковскому грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок от одного года до трех лет. URA.RU публиковало видео скандальной вечеринки, на которую нагрянула полиция. От общения с журналистами Словиковский отказался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Станислав Словиковский, скандальный организатор БДСМ-вечеринок, приехал на допрос в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга. Общаться с прессой он отказался, передает корреспондент URA.RU. Раннее массовик был задержан во время очередного мероприятия и отпущен домой. Словиковский, предположительно, прибыл к следователю Алексею Мухачеву со своим адвокатом. Прокомментировать последние события, а именно БДСМ-тусовку, прерванную силовиками, он не захотел. Уральский БДСМ-хэдлайнер был задержан 25 мая на загородной базе в Белоярском, а после обыска и других оперативных мероприятий отпущен домой. Ему вменяют статью 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Словиковскому грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок от одного года до трех лет. URA.RU публиковало видео скандальной вечеринки, на которую нагрянула полиция.