Автор скандальной тусовки в «Фабрике» открестился от БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге

Автор вечеринок в Екатеринбурге Словиковский займется искусством
© Служба новостей «URA.RU»
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Станислав Словиковский, интервью. Екатеринбург, словиковский станислав
Станислав Словиковский вновь попал во внимание СМИ после вечеринки в «Фабрике» Фото:

Станислав Словиковский, который вместе с командой организовал скандальную вечеринку в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге, заявил, что он не занимается БДСМ-тематикой, а намерен посвятить себя искусству во всех его формах и проявлениях. Речь идет о музыке, кино, фэшн, видеоарте и театре. Об этом URA.RU рассказал сам Словиковский.

«Я не собираюсь когда-либо проводить Blue Velvet. Я не занимаюсь БДСМ-тематикой. „Голые пати“ мне глубоко не интересны. Эротика и нетрадиционные отношения — тоже. Город может спать спокойно», — пояснил идеолог движения.

Также он уточнил, что создание нового закрытого telegram-канала не означает, что возмущающие общественность вечеринки будут продолжаться. «Мы планируем заняться совершенно иными делами. Только чистой эстетикой для наших друзей», — пояснил Словиковский.

Ранее полицейские прервали вечеринку с элементами БДСМ в «Фабрике». Силовики около трех часов переписывали и осматривали гостей, некоторых оштрафовали. Словиковский заявлял, что ему было непонятно, почему их команда попала под проверку.

Позже на федеральном канале появился сюжет, в котором показали, что одна вечеринка проходила в Доме офицеров. После этого свои посты покинули директор Андрей Зуев и методист Георгий Подкорытов. По данным URA.RU, военная прокуратура и военная полиция провели проверку и не нашли нарушений со стороны Зуева. Единственные, к кому возникли вопросы, это к Станиславу Словиковскому и Подкорытову, пояснял источник.

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Станислав Словиковский, который вместе с командой организовал скандальную вечеринку в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге, заявил, что он не занимается БДСМ-тематикой, а намерен посвятить себя искусству во всех его формах и проявлениях. Речь идет о музыке, кино, фэшн, видеоарте и театре. Об этом URA.RU рассказал сам Словиковский. «Я не собираюсь когда-либо проводить Blue Velvet. Я не занимаюсь БДСМ-тематикой. „Голые пати“ мне глубоко не интересны. Эротика и нетрадиционные отношения — тоже. Город может спать спокойно», — пояснил идеолог движения. Также он уточнил, что создание нового закрытого telegram-канала не означает, что возмущающие общественность вечеринки будут продолжаться. «Мы планируем заняться совершенно иными делами. Только чистой эстетикой для наших друзей», — пояснил Словиковский. Ранее полицейские прервали вечеринку с элементами БДСМ в «Фабрике». Силовики около трех часов переписывали и осматривали гостей, некоторых оштрафовали. Словиковский заявлял, что ему было непонятно, почему их команда попала под проверку. Позже на федеральном канале появился сюжет, в котором показали, что одна вечеринка проходила в Доме офицеров. После этого свои посты покинули директор Андрей Зуев и методист Георгий Подкорытов. По данным URA.RU, военная прокуратура и военная полиция провели проверку и не нашли нарушений со стороны Зуева. Единственные, к кому возникли вопросы, это к Станиславу Словиковскому и Подкорытову, пояснял источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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