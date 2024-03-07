Автор скандальной тусовки в «Фабрике» открестился от БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге

Автор вечеринок в Екатеринбурге Словиковский займется искусством

Станислав Словиковский вновь попал во внимание СМИ после вечеринки в «Фабрике» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Станислав Словиковский, который вместе с командой организовал скандальную вечеринку в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге, заявил, что он не занимается БДСМ-тематикой, а намерен посвятить себя искусству во всех его формах и проявлениях. Речь идет о музыке, кино, фэшн, видеоарте и театре. Об этом URA.RU рассказал сам Словиковский.

«Я не собираюсь когда-либо проводить Blue Velvet. Я не занимаюсь БДСМ-тематикой. „Голые пати“ мне глубоко не интересны. Эротика и нетрадиционные отношения — тоже. Город может спать спокойно», — пояснил идеолог движения.

Также он уточнил, что создание нового закрытого telegram-канала не означает, что возмущающие общественность вечеринки будут продолжаться. «Мы планируем заняться совершенно иными делами. Только чистой эстетикой для наших друзей», — пояснил Словиковский.

Ранее полицейские прервали вечеринку с элементами БДСМ в «Фабрике». Силовики около трех часов переписывали и осматривали гостей, некоторых оштрафовали. Словиковский заявлял, что ему было непонятно, почему их команда попала под проверку.

Позже на федеральном канале появился сюжет, в котором показали, что одна вечеринка проходила в Доме офицеров. После этого свои посты покинули директор Андрей Зуев и методист Георгий Подкорытов. По данным URA.RU, военная прокуратура и военная полиция провели проверку и не нашли нарушений со стороны Зуева. Единственные, к кому возникли вопросы, это к Станиславу Словиковскому и Подкорытову, пояснял источник.