Челябинский экс-следователь Шпигун не смог оспорить срок в СИЗО

27 мая 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Вадим Шпигун остался в СИЗО до 5 июля Фото: Павел Сидоров © URA.RU Бывший сотрудник отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадим Шпигун, обвиняемый сразу по нескольким статьям УК РФ, попытался оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе Челябинского облсуда, жалоба его адвоката осталась без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Вадима Шпигуна. Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 5 июля, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокат в своей апелляционной жалобе просил отменить решение о содержании под стражей своего клиента. В качестве новой меры пресечения он просил избрать более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Шпигун был задержан в начале декабря 2023 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Следствие полагает, что Шпигун, занимая свою должность, помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. В настоящее время следователи ищут факты коррупции в деле своего бывшего коллеги. Позже в деле появилась еще одна статья, связанная с похищением оружия. Причиной этому стал найденный в доме Шпигуна пистолет, изъятый из вещдоков. После задержания в отношении Шпигуна была назначено служебная проверка. По итогу его уволили из следственного комитета. Сейчас он пытается восстановиться на службе через суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадим Шпигун, обвиняемый сразу по нескольким статьям УК РФ, попытался оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе Челябинского облсуда, жалоба его адвоката осталась без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Вадима Шпигуна. Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 5 июля, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокат в своей апелляционной жалобе просил отменить решение о содержании под стражей своего клиента. В качестве новой меры пресечения он просил избрать более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Шпигун был задержан в начале декабря 2023 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Следствие полагает, что Шпигун, занимая свою должность, помогал коммерсантам обходить налоговое законодательство. В настоящее время следователи ищут факты коррупции в деле своего бывшего коллеги. Позже в деле появилась еще одна статья, связанная с похищением оружия. Причиной этому стал найденный в доме Шпигуна пистолет, изъятый из вещдоков. После задержания в отношении Шпигуна была назначено служебная проверка. По итогу его уволили из следственного комитета. Сейчас он пытается восстановиться на службе через суд.