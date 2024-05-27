Иосиф Пригожин высказался о побеге екатеринбургского рэпера Vacio в США

Пригожин: от убежавшего екатеринбургского рэпера Vacio в США остался один носок

27 мая 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Иосиф Пригожин уверен, что Vacio мог реализоваться в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин считает, что от рэпера Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), сбежавшего в США, в России остался только носок, который он надевал на половой орган во время вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Композитор пояснил, что называет подобных людей — недорогими. «От него остался один носок. Он забрал свой член и уехал за границу. Он жил в свободной стране, где мог реализоваться. Не всегда хайп проносит пользу. Мальчик, не умеющий отвечать за свои слова. Собрался служить? Иди послужи! А сказать для того, чтобы сбежать ну это тоже как-то не очень красиво», — передает telegram-канал Shot слова Пригожина. Музыкант покинул Россию накануне призыва в армию. По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с Васильевым после его побега. Как оказалось, Vacio сбежал с помощью знакомых через Армению и теперь собирается отказаться от гражданства РФ. Артист решил пойти в армию, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки его посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока снова арестовали на 10 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин считает, что от рэпера Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга), сбежавшего в США, в России остался только носок, который он надевал на половой орган во время вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Композитор пояснил, что называет подобных людей — недорогими. «От него остался один носок. Он забрал свой член и уехал за границу. Он жил в свободной стране, где мог реализоваться. Не всегда хайп проносит пользу. Мальчик, не умеющий отвечать за свои слова. Собрался служить? Иди послужи! А сказать для того, чтобы сбежать ну это тоже как-то не очень красиво», — передает telegram-канал Shot слова Пригожина. Музыкант покинул Россию накануне призыва в армию. По словам знакомых, такое решение артист принял из-за маленьких просмотров на его последнем клипе (22 тысячи на видеохостинге YouTube) и давления, которое ему якобы не позволяет быть свободным. Музыкальный лейбл Rocket Records разорвал контракт с Васильевым после его побега. Как оказалось, Vacio сбежал с помощью знакомых через Армению и теперь собирается отказаться от гражданства РФ. Артист решил пойти в армию, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. После тусовки его посадили на 15 суток и выписали штраф 200 тысяч, а под конец срока снова арестовали на 10 суток.