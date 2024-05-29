Подполковник Марочко заявил о концентрации иностранных военных вблизи Харькова

29 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

В зоне спецоперации стало больше французов, сказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные военные сконцентрировались на cлобожанском направлении (Харьковская область). Их численность растет в учебных центрах. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Если мы говорим про концентрацию боевиков, то, по моим подсчетам, самое большое количество иностранцев у нас как раз на Слобожанском направлении. То есть Харьковском и Купянском. По сравнению с предыдущими цифрами, когда наше Министерство обороны заявило о присутствии порядка 13 тысяч наемников на всей линии боевого соприкосновения, то сейчас, как минимум, их численность стала в два раза меньше», — сказал Андрей Марочко. Новость по теме Иностранные наемники на Украине не хотят воевать в первых рядах из-за страха смерти По его словам, в учебных центрах иностранного контингента стало значительно больше. «Если же мы говорим за тыловые районы, то наоборот, здесь тенденция к увеличению так называемых инструкторов. Во многих учебных центрах появились специалисты НАТО. Они там и раньше были, но численно стало больше», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что в большей степени выросла численность французских военных. «На линии боевого соприкосновения есть военные из Польши, Прибалтики, Франции, Германии и США. Встречаются еще представители Ближнего Востока из числа исламистов и радикалов. После заявления [президента Франции Эмманюэля] Макрона и других западных лидеров о том, что сюда нужно присылать инструкторов, то численное количество французов действительно, по моей информации, начинает расти», — объяснил собеседник агентства. По данным издания Bild, в НАТО рассматривают различные варианты помощи Киеву, в том числе обучение солдат Украины западными инструкторами, но все должно быть согласовано с США. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский подписал документы, которые разрешают допуск французских военных инструкторов в учебные центры в зоне СВО. В Минобороны Франции заявили, что вопрос об их отправке еще прорабатывается. В Пентагоне сообщили, что рассматривают возможность появления инструкторов после завершения спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иностранные военные сконцентрировались на cлобожанском направлении (Харьковская область). Их численность растет в учебных центрах. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Если мы говорим про концентрацию боевиков, то, по моим подсчетам, самое большое количество иностранцев у нас как раз на Слобожанском направлении. То есть Харьковском и Купянском. По сравнению с предыдущими цифрами, когда наше Министерство обороны заявило о присутствии порядка 13 тысяч наемников на всей линии боевого соприкосновения, то сейчас, как минимум, их численность стала в два раза меньше», — сказал Андрей Марочко. По его словам, в учебных центрах иностранного контингента стало значительно больше. «Если же мы говорим за тыловые районы, то наоборот, здесь тенденция к увеличению так называемых инструкторов. Во многих учебных центрах появились специалисты НАТО. Они там и раньше были, но численно стало больше», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что в большей степени выросла численность французских военных. «На линии боевого соприкосновения есть военные из Польши, Прибалтики, Франции, Германии и США. Встречаются еще представители Ближнего Востока из числа исламистов и радикалов. После заявления [президента Франции Эмманюэля] Макрона и других западных лидеров о том, что сюда нужно присылать инструкторов, то численное количество французов действительно, по моей информации, начинает расти», — объяснил собеседник агентства. По данным издания Bild, в НАТО рассматривают различные варианты помощи Киеву, в том числе обучение солдат Украины западными инструкторами, но все должно быть согласовано с США. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский подписал документы, которые разрешают допуск французских военных инструкторов в учебные центры в зоне СВО. В Минобороны Франции заявили, что вопрос об их отправке еще прорабатывается. В Пентагоне сообщили, что рассматривают возможность появления инструкторов после завершения спецоперации.