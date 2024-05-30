Источники раскрыли схему, по которой мэр Тюмени может стать губернатором ХМАО

Мэр Тюмени Руслан Кухарук, которого называют вероятным претендентом на должность губернатора ХМАО, в случае назначения займет кресло главы округа не сразу: до выборов 2024 года он будет временно исполняющим обязанности. Об этом URA.RU рассказали источники из тюменского политбомонда.
«Скорого назначения губернатором ХМАО для Кухарука ждать не стоит. Вероятно, сначала его сделают временно исполняющим обязанности: по такой же схеме в 2018 году к власти в ЯНАО приходил Дмитрий Артюхов. До сентябрьских выборов Кухарук во временном статусе сможет поездить по региону, познакомиться с людьми и коллегами, вникнуть в дела и проблемы», — рассказали источники агентства.
Как ранее писало URA.RU, 30 мая полномочия губернатора ХМАО сложила Наталья Комарова. Главным преемником на ее кресло называют мэра Тюмени Руслана Кухарука.
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